Flor Peña jugó con filtrar audios de sus charlas íntimas con Benjamín Vicuña: "En cualquier momento pelo"

Flor Peña contó que tuvo una conversación muy personal con Benjamín Vicuña sobre "La China" Suárez, tras su separación y el Wandagate.

Florencia Peña habló sobre Benjamín Vicuña en su programa, Flor de equipo, en relación a la nueva película que están grabando juntos, Miénteme, dirigida por Sebastián Schindel. Además de contar algunos detalles sobre el film, reveló que estuvo conversando mucho con Vicuña sobre su expareja, “La China” Suárez.

Como empezaron a compartir varias horas de rodaje juntos, Peña asegura que tiene mucha información sobre cómo él está transitando su separación con “La China” y el gran escándalo en el que ella se vio involucrada con Wanda Nara y Mauro Icardi e incluso tiró la posibilidad de contarlo todo a través de audios.

“O sea que Vicuña te vio en tu mejor faceta”, le dijo Nancy Pazos. “Yo estoy en mi mejor faceta, no sé si ustedes se están dando cuenta de que estoy en mi mejor momento”, contestó ella. “¿Qué onda la química, ya lo besaste?”, le preguntaron Nancy y Tomás Dente. “Es un copado. Todavía no lo besé, después les cuento. Hay escenas de todo, fuertes, porque hacemos de pareja. No quiero spoilear”, expresó.

“¿De ánimo está bien, él? ¿Cómo lo ves? Porque está medio bajón”, indagó Marcelo Polino. “Y, está tristón. No voy a contar intimidades pero estuvimos hablando bastante de lo que pasó, eh”, contestó Flor, y de inmediato, soltó en tono de chiste: “Así que en cualquier momento pelo audios”. Cuando le preguntaron cuál es la situación sentimental actual de Benjamín, ahora que está separado, aseguró: “Está suelto, está suelto”.

Flor Peña se sinceró sobre su ruptura con Mariano Otero

Flor Peña y Mariano Otero se casaron en 2005 y terminaron en 2012. Para ella, su ruptura fue uno de los momentos más difíciles de su vida, especialmente porque fue él quien decidió dejarla. “Sentí que fracasaba como la unidora que siempre fui, que deshornaba los 50 años de pareja de mis padres. Que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad”, confesó Flor.

“Colapsé, juro que deseé morir. Creeme que no veía salida. Llegué a pesar 46 kilos. Entraba en un pozo profundo y mis hijos, que me necesitaban, eran el motivo por el que debía poder. Y entonces, pude. De a poco empecé a salir, a armar proyectos. Actuar me sanaba muchísimo”, recordó.

Finalmente, con el tiempo pudo procesar el duelo y entender que no podía ser de otra manera. “Él tuvo la sabiduría de darse cuenta antes, el valor de correrse de un sitio en el que, aunque pareciera cómodo, ya no era feliz, y la admirable convicción para negarse a mis desesperados intentos de reconquista. Hoy deduzco que cada uno de sus 'no', me abrían la cabeza”, finalizó.