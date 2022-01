Florencia Peña fulminó a Telefe a semanas de irse del canal: "Muchos problemas"

La actriz dejó ver su molestia tras algunas fallas técnicas en un móvil en vivo.

Florencia Peña lanzó algunos fuertes comentarios en su programa de TV Flor de Equipo, a pocas semanas de su retiro del ciclo. En su descargo, la actriz de Casados con Hijos apuntó contra el equipo técnico de su programa e hizo alusión a que su trabajo nunca habría tenido un buen resultado.

"Darío, estamos con muchos problemas técnicos pero acá desde que arrancó el programa es así", expresó la actriz, en diálogo con su excompañero Darío Lopilato, con quien estaba comunicada a través de un móvil. Con el tono de humor que la caracteriza, Peña soltó: "Hace un año y medio que estamos con problemas técnicos".

Peña continuó con humoradas acerca de los esfuerzos que ella y sus compañeros de aire tendrían que hacer cada vez que llevan adelante un móvil y enunció: "Nosotros somos remo de oro de las últimas cuatro temporadas de los Juegos Olímpicos y va a seguir siendo así. Eso no va a cambiar estemos donde estemos".

La explicación de Florencia Peña ante su abrupta salida de Telefe

En diálogo con Intrusos, Flor Peña se explayó sobre las razones de su renuncia al programa de actualidad que conduce desde hace más de un año con buenas marcaciones de rating. "Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento. Básicamente porque yo necesito actuar", enunció la actriz y dejó en claro que su faceta artística le gana a la de estrella, por lo que necesita descargar su energía en la actuación.

"Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito", continuó la diva sobre cuánto disfruta de llevar adelante Flor de Equipo y la buena onda que ha logrado crear con sus compañeros, pero una vez más dejó ver su pasión por el cine y el teatro: "Tengo más cine por delante, no estoy durmiendo y estoy sin vacaciones".

Para concluir sus explicaciones, Peña aseguró que la decisión que tomó no fue la idea, pero sí la única que le permitirá disfrutar más de su carrera y de su vida personal. "La verdad es que irme no es lo que más me gusta, pero no puedo hacer otra cosa porque no tengo tiempo. Ni hablar si voy a hacer teatro a la noche, y ni hablar si llego a hacer un musical", siguió y concluyó: "¿Cómo me levanto a la mañana? Es inviable para mí en este momento de mi vida".