Florencia Peña filtró el verdadero motivo de su salida de América TV: "Es difícil"

La actriz se pronunció sobre su partida de América TV tras un año de hacer LPA todas las noches. Florencia Peña trabaja en una agitada temporada teatral con Casados con Hijos.

Florencia Peña dio a conocer los motivos de su salida de América TV y se despidió de su público televisivo. La actriz de Casados con Hijos vive una agitada temporada teatral y aclaró que su decisión se debió al exceso de trabajo, por lo que aseguró no tener nada malo para decir del canal de Daniel Vila.

"Como se darán cuenta, el suceso de Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación, decidí terminar el programa LPA a fin de mes", comenzó su descargo la actriz y conductora de televisión. Y sumó: "Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder pero son dos cosas con mucha energía".

Peña destacó cuánto ama LPA, el ciclo de humor y actualidad que lleva adelante desde hace más de un año. "Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho. Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo", soltó Peña.

"Es difícil soltar cosas que te hacen feliz, me hace muy feliz ir a hacer el programa. Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa como La Puta Ama, que nadie se atrevió a hacerlo. Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a Casados. Les agradezco a los que estuvieron del otro lado y a América por este año hermoso, alegre y lleno de humor. Nos volveremos a ver pronto", concluyó la celebridad de televisión.

Las palabras de Guillermo Francella sobre el regreso de Casados con Hijos

"Estoy muy ilusionado. Lo hago con muchas ganas, con mucha emoción. Teníamos todos los reparos cuando nos encontramos el primer día para hacer todos los spots radiales. Pensábamos: “¿Será como siempre?”. Y al ratito nos empezamos a divertir haciendo las mismas cosa", enunció el actor en diálogo con Infobae, antes del estreno de Casados con Hijos en el Gran Rex. Y siguió: "Siempre lo vemos y está intacto, pero después incorporarlo... Nosotros, todos más grandes, otra vida, 17 años después en nuestras vidas. Así que es la ilusión y la emoción al mismo tiempo. Pepe está igual, igual: enojado, contra todo. Enojado con su zapatería, con el trabajo que realiza, con el dinero, con que los hijos no mueven el culo hace una década en su casa, que no le aportan, que no lo ayudan, que le bolsillean la billetera".