Flor Vigna humilló a Luciano Castro: "Me sentí un payaso"

Luciano Castro contó una vergonzosa e inesperada anécdota sobre el principio de su relación con Flor Vigna.

Luciano Castro y Flor Vigna son una de las parejas de la farándula más comentadas del momento. A seis meses de comenzar su romance todavía siguen rememorando los inicios de su relación, que arrancó porque los dos entrenaban en el mismo gimnasio y habían sido convocados para un mismo proyecto laboral. En una reciente entrevista, el actor reveló un detalle clave y totalmente inesperado: que la artista en un principio lo rechazó.

Meses atrás de encontrarse con Luciano, la cantante de Una en un Millón había terminado una relación de siete años con Nico Occhiato. Por su parte, el actor también estaba cerrando una etapa con su expareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas. En este contexto, fue él quien se animó a dar el primer paso y, a las pocas semanas de haber comenzado a salir, le propuso formalizar su relación. Flor habló sobre esto en una entrevista y reveló que en un principio no quería saber nada con ser su novia.

“Flor dio una nota y contó una anécdota que me llamó la atención… que cuando vos le ofreciste ser algo más formal ella te rechazó, habló con la mamá y le dijo: ‘Mamá, no sé qué hice’ y que de pronto, al otro día, te cayó con un regalo”, indagó un notero de LAM (Los Ángeles de la Mañana) en diálogo con Luciano. “Sí, fue así. Cuando empezamos a andar, me empecé a enamorar, me empecé a enganchar y enseguida, re boludo, le propuse ser novios, y me dijo que no”, recordó el actor.

Sin embargo, al poco tiempo después Flor se arrepintió y le preguntó si quería ser su novio. “Yo le dije: ‘No, claro que no, por supuesto que no. Lo tiraba, pero no es importante para nada, olvídate’. Y un tiempo después, ella me pidió que sea su novio y todo fue distinto”, agregó Castro. Aunque ahora lo recuerda con ternura, reconoció que en aquel momento “la sensación fue entre ridícula y triste”. “Me sentí como un payaso. Es muy difícil pedirle a alguien si quiere ser tu novio o tu novia”, cerró.

Flor Vigna reveló detalles de su intimidad con Luciano Castro

Flor Vigna se volvió viral recientemente por una entrevista que dio para Infobae. Durante toda la charla, la artista reveló varias intimidades de su vida con Luciano y con sus exparejas y confesó que, dos años atrás, no había explorado correctamente su sexualidad. “Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, contó Vigna.

Y agregó que todo cambió cuando conoció a Castro, con quien sintió una gran conexión: “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: 'Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí', yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, cerró.