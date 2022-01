Flor Peña se sumó a la cancelación de Flavio Azzaro: "Estaba pelotudeando"

La actriz y conductora de Flor de Equipo, Florencia Peña, destrozó a Flavio Azzaro con una aguda crítica hacía el periodismo machista.

Luego del repudio que generó la homofobia de Flavio Azzaro, la actriz y conductora de Flor de Equipo (Telefe), Florencia Peña, expuso una profunda crítica hacía el periodismo machista y destrozó al periodista deportivo. "Estaba pelotudeando", remarcó.

“El problema es que este muchacho tenga un espacio en este momento de la existencia del mundo, donde ya no deberíamos hablar de condiciones sexuales. Cada uno debería hacer lo que quiera", precisó Florencia Peña, en consonancia con las críticas y reclamos que recibió Azzaro tras sus funestas declaraciones.

Siguiendo su reflexión, la conductora apuntó: "Estaban hablando justamente de un atentado homofóbico y él estaba pelotudeando". Por otra parte, indicó que debería tener una preparación más seria para el abordaje de noticias que impliquen violencias a las personas LGBTIQ+. "Estamos hablando de un claro atentado que no debería suceder a esta altura del partido y necesitamos realmente periodistas deconstruidos”, fulminó.

Para cerrar el breve pero claro análisis sobre el tema, el periodista de Policiales Paulo Kablan aprovechó para sumarse a Peña y agregar que quien sí estaba haciendo una gran labor en el momento del derrape de Azzaro fue su colega, que de forma muy paciente intentó explicarle al periodista lo errado que estaba.

La declaración de Azzaro tras el repudio en redes sociales: "Soy un tanto homofóbico"

Flavio Azzaro rompió el silencio tras la ola de críticas que recibió por burlarse de la comunidad LGTBIQ+ por el ataque homofóbico al bar Maricafé e hizo un fuerte mea culpa. "Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista", reconoció el periodista en su pedido de disculpas en la mañana de este miércoles 19 de enero en su programa de Crónica TV.

Flavio Azzaro estuvo en el centro de la polémica por una serie de comentarios discriminatorios y fuera de lugar sobre el ataque homofóbico que sufrió el bar inclusivo Maricafé. Es que un grupo de personas arrojó una almohada prendida fuego en la puerta del local y cuando presentaron la noticia en el programa de Azzaro en Crónica, el periodista se mofó de la situación. Esto le valió varios cruces en redes sociales, donde lo destrozaron por sus burlas. En el comienzo de la emisión de su ciclo este miércoles, Azzaro aprovechó para hacer un mea culpa y pedir disculpas.

"No fui empático con aquellos que recibieron esta agresión. La verdad es que no estuvo bueno. No sé por qué hice ese chiste. Comenté que me gustan las mujeres y me parece que es desubicado", aseguró el periodista. Continuando con su descargo, que también publicó en sus redes sociales, Azzaro afirmó: "Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema que entienda mucho, soy un ignorante y está mal".

Además, el periodista entendió que sus palabras provocaran la furia de las redes sociales, donde lo destrozaron. "Yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista, y tendría que ocuparme por cambiar, prometo que le voy a meter más atención a este tema", continuó Azzaro en su descargo, en el que también aseguró que no es un tema que lo "sensibilice".