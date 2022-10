Flor de la V sorprendió a los panelistas de Intrusos: "Se callan"

Flor de la V explotó al aire y cruzó a sus panelistas con un reto y una picante pregunta.

Este jueves se desató un verdadero escándalo en Intrusos cuando Flor de la V puso el grito en el cielo, generando un momento de mucha tensión e incomodidad al aire. "¡Está hablando la conductora!", exclamó la presentadora del reconocido programa de espectáculos que se emite a diario por la pantalla de América TV.

Desde siempre, el panel de Intrusos es un espacio de debate y discusión, donde cada uno de sus integrantes deja su opinión con firmeza. Así a lo largo de los años se han producido momentos icónicos de extrema tensión, con cruces entre los distintos panelistas que pasaron por el popular ciclo de espectáculos.

Algo así ocurrió en las últimas horas mientras en el programa de América TV hablaban sobre las agitadas semanas que está viviendo Wanda Nara, tanto por su separación de Mauro Icardi como por los rumores de romance con L-Gante y la polémica con su ex Tamara Báez. Flor de la V quiso ordenar la discusión al aire en más de una ocasión pero no lo logró.

Sobrepasada por la situación, la conductora decidió cortar de cuajo y pegó un grito dejando a todos helados. "Momento, está hablando la conductora", exclamó Flor de la V, visiblemente molesta. Enojada por cómo el rumbo que había tomado la discusión, la conductora cruzó a sus panelistas: "¿Son periodistas serios o no son periodistas serios?".

Más tarde, la conductora agregó: "Si hablan todas al mismo tiempo la gente no entiende nada". El silencio que se armó en el panel duró unos segundos que parecieron años. En ese momento, la tensión se instaló en el programa y continuó hasta el final del mismo. El reto inclusive sorprendió a Marcela Tauro, que no pudo contener un particular gesto con el que dejó en claro su asombro.

Flor de la V destrozó a Zaira Nara

De la V se refirió en Intrusos a los rumores que afirman que Zaira y Wanda "buscan cámara" con los comunicados que publicaron en redes sobre sus respectivas separaciones: "Se dice que como ellas no estarían trabajando serían como estrategias como para buscar". La periodista Nancy Duré, panelista del ciclo de América TV, agregó: "Hay una teoría que dice que ninguna de las dos está separada (Zaira y Wanda), que es todo prensa. Pero yo no puedo creer que nos estén mintiendo tanto".

"Claro, pero por el trabajo, más que nada. Para hacer algo, porque Zaira hace cuánto que no hace nada", remató De la V, con saña sobre el presente profesional de la expareja de Diego Forlán.