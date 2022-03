Flor de la V fulminó en vivo a Amalia Granata: "A vos y a todos"

Tras el ataque tuitero de Amalia Granata, luego de dar una polémica entrevista en LAM (América TV), Flor de la V le respondió con un descargo público que dejó sin palabras.

Flor de la V arremetió contra el discurso de odio hacía las personas trans de Amalia Granata en un picante descargo público. Al aire en Intrusos (América TV), la conductora no se guardó nada. "A vos y a todos", apuntó en clara referencia al ataque de la diputada provincial a su persona.

La transfobia de Amalia Granata quedó totalmente expuesta en una polémica entrevista en LAM (América TV) y su ataque de odio y desinformación hacía la comunidad trans fue ampliamente repudiado por organizaciones de lucha por los derechos humanos y por la lucha de los derechos de la personas LGBTTIQ+. Y tras atacar a con un hilo tuitero, la conductora de Intrusos Flor de la V se tomó el trabajo de contestarle con un durísimo descargo en vivo. "Estoy acá para darte batalla Amalia Granata", remarcó Flor.

Flor procedió a contestar uno a uno los tuits de la diputada provincial minutos antes del final de Intrusos. Luego de que Granata la tratase de mentirosa y de "denostar y ningunear" al colectivo trans, la conductora le retrucó: "El colectivo trans es algo que se quiso instalar hace muchísimos años y aunque en algún momento dudé, pude abrazarme con la querida Lohana Berkins y con muchísimas colectivas importantísimas de nuestro país que la pelean día a día en la calle. Tengo grandes amigas, grandes luchadoras: Susy Shock, Marlene Wayar, Camila Sosa Villada, muchísimas".

Sin vueltas y para cerrar con su descargo público, Flor le dedicó unas tajante palabras: "¿No sería más bajo cuando ella se metió conmigo por un tema extremadamente privado? Porque la verdad que tratando de 'salvar las dos vidas' iban por absolutamente todo. Y así, no lo consiguieron. Estoy acá para darte batalla Amalia Granata. A vos y a todos los que se enfrenten a nuestro colectivo, a la diversidad y al colectivo trans".

Yanina Latorre destrozó en la cara a Amalia Granata por su transfobia: "Las discriminan"

Amalia Granata y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce en pleno vivo televisivo por sus diferentes posturas ante la realidad que viven las personas trans en Argentina. La legisladora volvió a pronunciarse en contra de que los tratamientos de hormonización sean gratuitos para quienes no se autoperciben con el género que les fue asignado al nacer y la panelista de LAM le respondió con argumentos.

Los tratamientos de hormonización y las cirugías de reasignación de sexo son fundamentales para la salud mental de las personas trans, no se trata de retoques estéticos, sino de intervenciones necesarias para que puedan sentirse ellas mismas y tener una vida plena. Y la salud en Argentina es pública, aunque Granata se oponga. En su discurso, la diputada calificó como "dádivas del Estado" al dinero destinado a la comunidad trans, compuesto por personas que tienen un promedio de vida inferior a los 40 años, dato que refleja que las oportunidades no están dadas para ese sector a pesar de la Ley de Identidad de Género.

"Entiendo un poco lo que vos querés decir, pero es utópico. Es un mundo ideal en el que no vivimos. Nosotros conocemos la ley, estamos acostumbradas y las tratamos, pero en la calle no las toman", respondió Latorre ante las declaraciones de Granata. Y agregó: "A los 30 años no consiguen laburo, las echan de los colegios, las discriminan, las cagan a palos, les dicen 'putos'. Entonces tenemos que protegerlas".

A pesar de los argumentos planteados por la esposa de Diego Latorre, la exconcursante de Bailando por un sueño se mostró firme en su postura: "Esa es la fácil. Yo tenía una peluquera trans y se rompía el traste laburando". Acto seguido, las angelitas quisieron hacerle entender a Amalia que se refería a un caso en particular y que no es la realidad de la mayoría, pero fue inútil.