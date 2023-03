Flor de la V dijo lo que todos piensan de Chano: "Se nota"

La conductora de televisión se expresó sobre el estado del cantante de música pop en Intrusos. Flor de la V se sinceró en alusión a la situación que atraviesa Chano Charpentier después de su internación.

Flor de la V analizó la situación de Chano Charpentier tras su internación y habló de la necesidad de afecto de las personas que tienen una dependencia con las drogas. La conductora de Intrusos demostró su sensibilidad sobre la situación del cantante que recientemente fue dado de alta.

"Hay algo que me pasa, mientras veo el video, porque se me aparecen diferentes imágenes de personas que atravesaron y atraviesan el flagelo de las drogas. Esta enfermedad tan espantosa. Porque hay un común denominador que los une y tiene que ver con el cariño, con esa cosa de necesitar el afecto", comenzó su descargo la madre de Paul e Isabella Goycochea. Y sumó: "Viendo este video, se nota que él necesita del cariño de la gente. Necesita al público, necesita del aplauso y de esa contención, de no estar solo. Necesitaba eso, el escenario".

Chano habló sobre los dos shows que dio en La Plata y se mostró orgulloso de la decisión que tomó: "La verdad es que no me olvido más de este momento. Ni de cuando tomé la decisión, solo, por mi propia voluntad, de hacer este show, contra los pronósticos de todo el mundo". Y sumó: "Acá estoy, bancándomela. Bancando todo el esfuerzo que hacen por venir a verme. Los amo, de corazón".

Flor de la V, sobre el Día de la Mujer

"El jueves 8 de marzo, en el marco del #8M, me tomé unos minutos durante mi programa de televisión Intrusos del espectáculo para reflexionar sobre la importancia de esta lucha para todas las personas que expresan su femineidad de múltiples modos. 'Hoy se conmemora la lucha por los derechos humanos de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bi, no binarias, e intersex de todas las edades', fueron mis palabras introductorias que buscaban reflejar este abordaje", comenzó su descargo De la V sobre la transversalidad del Día de la Mujer, en alusión a todas las disidencias de género que son oprimidas por la sociedad. Y sumó: "La catarata de insultos que recibí en redes sociales por haber incluido a todas estas identidades en esta "celebración que solo le pertenece a las mujeres" fue interminable".

La conductora y actriz reflexionó y concluyó que aún hay muchas personas que no entienden el significado de la lucha feminista y agregó: "Es verdad que inicialmente el sujeto político del feminismo eran solo las mujeres. Pero también es cierto que las disidencias aún no eran sujetos de derecho. Faltaban muchos años para las leyes de identidad de género, que llegaron para cuestionar lo binario y la heteronorma madre de todas las violencias, dos de las causas más importantes en esta lucha".