Flavio Azzaro liquidó a Roberto García Moritán: "Vergüenza te tiene que dar"

Flavio Azzaro destrozó a Roberto García Moritán en Polémica en el Bar, por América TV, y lo ninguneó por ser el marido de Pampita.

Polémica en el Bar (América TV) siempre da espacio para el debate, el intercambio picante y las discusiones calientes en vivo en el estudio del canal de televisión abierta, en el programa que habitualmente conduce Mariano Iúdica. En esta oportunidad, la feroz disputa al aire tuvo lugar entre el panelista Flavio Azzaro y el invitado especial Roberto García Moritán en la emisión del lunes 15 de noviembre de 2021 en el prime time.

Todo comenzó cuando los integrantes del ciclo comenzaron a dar sus puntos de vista con relación a las elecciones legislativas definitivas del pasado domingo, que arrojaron una victoria contundente de Juntos por el Cambio a nivel nacional pero que también hicieron renacer las esperanzas del Frente de Todos, que tuvo una remontada importante con respecto a las PASO de septiembre, en especial en la provincia de Buenos Aires.

Luego de haber sido elegido como diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el macrismo, el empresario nacido en Estados Unidos había saltado a la fama pocos meses antes por ser "el marido de Pampita (Carolina Ardohain)", algo con lo que lo chicaneó permanentemente el periodista deportivo, confeso kirchernista.

Flavio Azzaro vs. Roberto García Moritán en Polémica en el Bar, por América TV

En pleno debate en el programa de Iúdica, uno de los invitados apuntó contra la gestión peronista vigente de Alberto Fernández: “El costo de este resultado para los argentinos va a ser carísimo. Metieron en la calle 605 mil millones de pesos y el efecto de esta emisión monetaria la vamos a ver en marzo o abril. ¿Sabés lo que va a pasar en la billetera y en el sueldo de la gente? Y festejan haber perdido una elección... En los cuatro años de Mauricio Macri, se imprimieron 750 mil millones. En los últimos seis meses, el oficialismo imprimió 605 mil millones”.

Allí fue cuando el comunicar irrumpió con todo y lo desafió: “Tomaron un poco de deuda nada más...”. Sin embargo, en medio de las otras charlas que estaban dando en simultáneo, Garcia Moritán lo desmintió: “Esa es otra pavada más”. “¿Es una pavada que tomaran deuda?”, insistió Azzaro. “Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó. Todos los gobiernos, desde el 55 en adelante, nos fueron endeudando”, respondió el dirigente, aunque los datos fríos lo desmienten: en sólo cuatro años de gestión, el gobierno anterior pidió más dinero prestado que cualquier gestión previa en la historia argentina.

Sin embargo, las chicanas no acabaron allí, ya que Flavio le dijo “discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta...”, lo cual desató la respuesta de sus compañeros en el piso. “¡No le digas así! Es Roberto”, saltó Marcela Tauro. “¡Es el marido de Pampita! Es un elogio que te digan ‘marido de Pampita...’. Si a mí me dicen ‘el marido de Sol’ me pongo contento”, insistió Azzaro. “Sí, pero en tu boca es irónico”, intervino Iúdica. “¿Por qué irónico? Si es el marido de Pampita...”, continuó el fanático de Racing. Fiel a su estilo, Mariano no quiso quedarse afuera: “¡Porque te metió el dedo en donde no te gusta! En dos movimientos te hizo jaque mate pastor”.

“¡Al revés! Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica. Porque si es economista es un desastre, porque dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió o no pidió deuda. Bueno, escuchémoslo desde ese lugar”, reiteró Azzaro, irónico y con una mirada sobradora hacia las cámaras.

“Mirá, las únicas veces que vi que te subieron a Twitter fue cuando me puteaste a mí. Ahora te veo que viniste preparado... ¿Cuánto preparaste el guion?”, le contestó el empresario, aunque Flavio siguió ninguneándolo: “¿Usted es economista o qué, marido de Pampita?”.

"Por favor, súbanle notas porque sino tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en las revistas...”, se defendió García, aunque el panelista lo interrumpió y le gritó “¡andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol, dale!”, en referencia a la relación que el diputado tiene con Benjamín Vicuña, con quien ha coincidido en algunos partidos cuyos videos se viralizaron en las redes sociales.

Flavio Azzaro cruzó a Roberto García Moritán en Polémica en el Bar, por América TV.

“¿Ven? Tiene que hablar de mí, de Benjamín, porque sino no lo levanta nadie. Es más, lo tuve que googlear para saber cómo se llamaba para saludarlo”, le devolvió duramente Moritán, aunque Azzaro no se achicó: “¡Andá a jugar con el ex de tu mujer! ¡Vergüenza te tiene que dar!".

“Esto lo venía preparando, estaba chocho que venía”, comentó Moritán. “¡Si no sabía que venías! No te conoce nadie, mostro. Sos el marido de Pampita”, siguió el periodista. “Te estás poniendo colorado... Tomá, tomá un poco de agua”, le respondió entre risas Roberto y se levantó nuevamente para acercarle una copa. “El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco”, concluyó Flavio, aunque García cerró: “Qué feo que traten a los invitados así, terrible”.