El marido de Pampita se hartó y reaccionó ante las críticas: "Debut y despedida"

Roberto García Moritán se mostró cansado de los comentarios detractores.

Roberto García Moritán se refirió a las críticas que recibió por la canción que compuso e interpretó para Pampita, momento que pudo verse en una de las emisiones del reality Siendo Pampita. En su descargo, el marido de la jurado de Showmatch: La Academia reaccionó ante los comentarios detractores que le significó ese episodio y fue contundente.

"Fue mi debut y despedida. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. No pretendo hacerme el cantante, simplemente fue reírnos de nosotros mismos", expresó el candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio y así hizo saber al público televisivo el motivo de su actuación, en diálogo con Ángel de Brito.

García Moritán siguió en alusión a cuán gratificante es para él ser el compañero de vida de Pampita: "Estoy muy bien, feliz y orgulloso de Caro. Vemos lo que se esfuerza, el compromiso que tiene, la pasión que le mete a cada una de las cosas que hace; así que para nosotros es un honor poder acompañarla".

El desborde de Pampita en medio de una jornada laboral

En uno de los episodios de su reality show, Pampita se mostró harta de la gran cantidad de horas diarias que le ocupa su trabajo y explotó. “Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. ¡No doy más! Pero no doy más desde que abro los ojos. Llego a un lugar a la una de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’", lanzó la diva, que tuvo que ser contenida por los maquilladores y asesores que trabajan con ella.

En otro momento de Siendo Pampita, la modelo reveló que vivió un difícil momento tras una pregunta sobre su hija Blanca, quien falleció a sus 6 años en 2012. “Sentía todo nublado. Ahí ya no podía hablar más. Como que veía que movía la boca y me decía cosas, yo quedé ahí silencio, como si estuviera congelada. No me podía mover. Rober se dio cuenta y rápido me salvó... Ahí me pude reincorporar un poco a la conversación. Recordar a mi primera hija, mi primer parto... Fue muy emocionante y no sé si había pensado en esa posibilidad, de que me preguntaran sobre ella", expresó Pampita sobre el momento que vivió, que le recordó a la primera hija que tuvo junto con Benjamín Vicuña.