Flavio Azzaro fulminó a Oscar Ruggeri por pegarle a Juan Román Riquelme: "Burro"

Flavio Azzaro destrozó a Oscar Ruggeri luego de que él haya liquidado a Juan Román Riquelme en el programa del "Pollo" Vignolo en ESPN. Lo trató de "burro" y de "bruto", entre otras cosas.

Una vez más, Flavio Azzaro se sumó a la polémica entre Juan Román Riquelme y Oscar Ruggeri después de que "El Cabezón" destrozara al vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol de Boca por haber hecho bajar al plantel del micro antes de retirarse de "La Bombonera" post derrota contra Gimnasia de La Plata por 1-0 en la Liga argentina.

Muy caliente y envalentonado, el periodista 36 años nacido en Avellaneda explotó contra el exjugador que fue campeón del mundo con la Selección Argentina por sus durísimas críticas hacia el máximo ídolo de la historia del "Xeneize", de quien dijo que lo defraudó y que "por suerte, gracias a Dios" no fue su compañero como futbolista, entre otras cuestiones.

Azzaro liquidó a Ruggeri por haber destrozado a Riquelme

En su propio canal de YouTube, el comunicador que trabaja en Crónica TV defendió al símbolo y dirigente de Boca, a quien describió como "un amigo", y de paso fustigó al exdefensor: "¿Saben por qué dice lo que dice? ¡Porque es amigo de (Daniel) Angelici, por eso, porque opera! Yo no tengo ningún problema en decir que soy amigo de Riquelme, pero me gustaría que él y el forro de (Sebastián) Vignolo dijeran que le pegan a Riquelme por Angelici".

La anécdota de Azzaro cuando compartió una cena con Riquelme y Ruggeri: "Ahí no le dijo nada"

Más suelto, Flavio repasó cuando los tres estuvieron juntos, pero el ex-River no le dijo lo que pensaba a Román: "Yo estuve presente cuando compartió una mesa con Riquelme en la casa de él, recuerdo muy bien esa charla, no me la contó nadie... Era una charla entre dos tipos que casi ni se conocían. Estuvo ahí porque el equipo de ESPN fue a jugar un partido contra los amigos de Román... Y Ruggeri no le dijo nada en la cara a Riquelme, nada. Fue una cena tranquila y común".

"Lo que pasa es que, en ese momento, Riquelme no había dicho todavía para quién jugaba (en las elecciones en Boca), entonces los intereses de Ruggeri no iban en contra de los de Riquelme. ¿Por qué no se lo dijo cuando estaba en esa mesa? Riquelme los fue llevando hasta el último día... Y después se los empomó a todos", continuó.

"Me parece que Ruggeri encontró en ese programa el personaje de hacer que se enoja. ¿Y qué pasa si vos te enojás, qué cambia? Hace rato que te saqué la ficha y me di cuenta de que todo lo que vos hacés es por interés. Se pone en un lugar de púlpito...", lo destrozó Azzaro. Y siguió con dureza: "Me molesta que sea tan farsante. ¿Se acuerdan de cuando le pedía la escupidera a (Julio) Grondona (en la AFA) y cuando criticaba a la Conmebol y ahora no la critica más? No la critica más porque ahora está adentro".

Oscar Ruggeri, un viejo amigo de Daniel Angelici, ahora enemigo de Riquelme.

Sin ningún tipo de filtro, el periodista disparó: "Vos le pedís a Riquelme que se prepare para ser dirigente, ¿y vos dónde te preparaste para ser periodista deportivo y para ser técnico, que fracasaste en todos los equipos en donde dirigiste? Si sos un bruto... Si no te llamaron más de ningún lado es porque sos un burro. ¡Fuiste un muy buen jugador de fútbol y después no serviste para un carajo más! Y terminaste en esto, siendo un payaso que hace reír hace 25 años".

"Terminala con esa mentira de que cuando eras jugador (de River) hiciste bajar a los dirigentes del micro, por favor te lo pido. Riquelme es el vicepresidente, el máximo ídolo y el líder del Consejo de Fútbol... Si no lo puede hacer él, ¿quién?", concluyó.

Oscar Ruggeri, un fanático del PRO de Mauricio Macri y Daniel Angelici.

Ruggeri disparó contra Riquelme

Molesto porque el directivo hizo bajar a los jugadores del micro de Boca cuando ya estaban por abandonar "La Bombonera" tras la derrota ante Gimnasia, "El Cabezón" abrió el programa del lunes 1 de noviembre de 2021 con palabras muy fuertes en contra de Román: “Gracias a Dios no fuimos compañeros. Estos pibes se creen que son los dueños del club. Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Tener un compañero así, no... No me representa”.

“Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... No simulen más que el club está por encima de todo. No hay que hacer lo que no te gusta que te hubiesen hecho. Los baja del micro y después me dicen que los motivó, dale...”, profundizó "El Cabezón".

“Si quería hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario, verlo a Riquelme ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente lo hago en ese momento, no los hago volver después. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer esto?", completó.

Por qué ESPN es anti Boca

Como F90, el programa de televisión de ESPN que conduce "El Pollo", está influenciado por Diego Lerner, abogado y cercano a Mauricio Macri, el canal va claramente en contra de la actual gestión en Boca y en favor de "El Tano", acérrimo enemigo de Román desde que el crack y el actual presidente Jorge Amor Ameal derrotaron a su elegido Christian Gribaudo en las elecciones en el club a fines de 2019.