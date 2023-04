Filtraron una violenta discusión entre Any Ventura y Connie Ansaldi: "Se agarraron"

La periodista Any Ventura habría tenido un feroz encontronazo con la panelista Connie Ansaldi en una peluquería. Los detalles del polémico cruce de figuras.

La periodista Any Ventura, actual integrante del programa de archivo Bendita TV (El Nueve), y la panelista Connie Ansaldi se cruzaron en una peluquería y tuvieron un feroz encontronazo que casi termina de la peor forma. "Sos una mala compañera", habría sentenciado Any haciendo estallar la caldera de la polémica Connie, figura mediática que transita por distintos magazines de televisión.

En Socios del Espectáculo (El Trece), la panelista Nancy Duré filtró cómo se dio la violenta situación entre las comunicadoras: “La periodista estaba ahí, cortándose el flequillo, cuando llegó esta panelista que la iba a saludar como corresponde. Any Ventura la mira y le dice: ‘Mirá, yo te voy a saludar porque soy educada, pero vos sos una mala compañera’. Sacó el talonario completo de facturas y se lo despachó en la cara”.

Luego de deslizar que entre Any y Connie habría un enfrentamiento previo, Duré remarcó: "Todo esto fue a los gritos". Aportándole sazón al informe, Rodrigo Lussich sentenció: “Se agarraron casi que de los pelos”. “Connie quedó como estupefacta. Le decía que se estaba confundiendo de persona, pero Any insistía”, siguió la panelista del magazine de El Trece.

“Any se la agarró con Connie mientras Connie le decía esto de que estaba confundida. Pero Ventura insistía: ‘Vos sos mala compañera, vos no me saludabas, etc. e hiciste esto durante un año’. Le dijo que compartían camarín, pero que igual no la saludaba y se le acercaba ahora en una peluquería”, finalizó Nancy Duré.

Connie Ansaldi vivió un violento calvario en la calle: "Me persiguió"

Connie Ansaldi sufrió un violento episiodio en plena calle y lo dejó en evidencia con su celular. La periodista fue perseguida por un hombre hasta el garage de su casa y recibió una catarata de insultos por un entredicho automovilístico. A través de un video que subió a sus redes, Ansaldi denunció a la persona que la agredió e incluso mostró su cara. Si bien estaba protegida por el portón de un garage, la panelista siguió recibiendo ataques verbales y hasta frases misóginas por parte del hombre. Según se desprende de los gritos en el video, todo comenzó por una pelea de conductores en la calle.

“Miren este genio que estaciona en doble fila y como le toqué bocina para entrar a mi casa me persiguió y empezó a putear. Un violento más de los que tanto hay”, apuntó la panelista a través de su cuenta de Twitter. En el video se puede ver al hombre completamente desencajado y lanzando improperios sin para hasta que decide irse.

Mientras era insultada, Connie fue directo a enfrentarlo y lanzó: “¿Qué me dijiste?”. “Boluda”, respondió con furia el joven desde el otro lado. Sin dudarlo, Ansaldi le remarcó que estaba incumpliendo las normas de tránsito al estacionarse en doble fila, pero el agresor no dejó de insultarla. “No estoy estacionado, idiota, estoy con balizas. ¿No sabes manejar? Andá a lavar los platos", disparó. “¿En doble fila? Ahora vas a salir en todos lados mi amor, desubicado”, sentenció la periodista mientras el hombre se alejaba.

La reacción de los seguidores de Ansaldi fue unánime y todos salieron a apoyarla. Es por eso que la periodista dio todos los detalles de la fea situación que atravesó. “A ver: todos nos podemos para en doble fila. Pero si alguien te toca bocina para entrar a SU CASA lo menos que podes hacer es ofenderte y ¡encima PUTEAR a la persona! Te corres y chau”, señaló en un comentario.

En el mismo sentido, la panelista indicó que sintió alivio por estar del otro lado del portón frente a la violencia del desconocido. “Menos mal que yo estaba del otro lado de la reja. Violento”, concluyó.