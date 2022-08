Filtraron el calvario que sufrió Pampita con Pico Mónaco: "No fue caballero"

Luego de que Pampita pasara por LAM y hablase sobre su intimidad, en Intrusos indagaron en su pasado amoroso con Pico Mónaco y revelaron lo que no se dijo de su ruptura.

Pampita visitó LAM (América TV) y encendió el panel al revelar intimidades de su carrera y su vida amorosa, dejando varios temas para el posterior debate en los magazines de espectáculos. Eso hizo Intrusos, con un archivo feroz que reveló el detrás de escena de la pareja que conformaron la modelo y el extenista Pico Mónaco.

Con el archivo de la entrevista, en Intrusos procedieron a indagar en la información entre líneas que no dijo Pampita cuando se refirió a los problemas personales que repercutieron en su trabajo en televisión. "Cuando dijo eso, todos nos acordamos de Pico", lanzó la panelista Nancy Duré, remontándose a enero de 2019 en la vida de la conductora. "Cuando buscás las fotos de Pampita en Pampita Online de ese período, ella arrancó con él en el primer programa. Bueno, evidentemente, su problema personal venía por esa relación".

Maite Peñoñori agregó leña al fuego aportando detalles del "exabrupto que tuvo Pampita cuando ella (Maite) la fue a buscar a Ezeiza, que se enoja y me dice 'son la peor mierda'": "Ella había viajado un fin de semana (al mundial de fútbol de Rusia) porque Telefe no la había dejado tomarse más días, porque Pico estaba allá y fue a verlo. Fue una locura de lejanía y en las fotos de ellos en la tribuna se los veía separado, a él con una cara de traste. Me parece que ahí se terminó de pudrir todo".

"En ese momento estaban medio peleados y ella fue a buscar la reconciliación", señaló Marcela Tauro. Y Maite Peñoñori cerró con un atronador: "Y él no fue muy caballero".

Pampita se sinceró sobre su relación con La China Suárez: "Te termina afectando"

Según reveló Pampita en su paso por PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff los días sábados, la vida la unió con "La China" de una manera que jamás podrás ignorar: sus hijos son hermanos. En ese sentido, la famosa modelo reconoció que el vínculo se construyó sobre el bienestar de los niños y que, más allá de los escándalos del pasado, hoy se llevan muy bien.

"Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos, así que hay comunicación", enfatizó la conductora de El Hotel de los Famosos al aire en Telefe. "Compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez otros más tristes", añadió. En este marco, la reconocida celebridad reflexionó: "La vida nos puso en ese lugar, compartimos hijos que son hermanos, así que lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho".