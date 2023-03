Filtran un foto que confirma la verdad sobre el estado sentimental de Juana Viale

La nieta de Mirtha Legrand viviría un fluctuante momento a nivel amoroso. Juana Viale fue deschavada en una situación que expuso cómo se encuentra sentimentalmente.

Juana Viale fue deschavada por una revista con una comprometedora foto sobre su estado sentimental. La hija de Marcela Tinayre siempre se mostró cerrada ante la prensa en relación a sus vínculos amorosos, pero esta vez no pudo esquivar las cámaras y fue expuesta.

Los rumores afirmaban que Viale y su pareja, el arquitecto Agustín Goldenhorn, habrían terminado después de años de relación. Incluso el mismo Ángel de Brito se pronunció al respecto: "Juana Viale está separada", le preguntó uno de sus seguidores de Instagram y el periodista respondió que sí.

La foto que recientemente se viralizó, conseguida por Revista Hola, rompe con la afirmación del conductor de LAM ya que muestra a Juana Viale y a su pareja juntos en Punta del Este, por lo que se presume que la pareja estaría reconciliada. La conductora de televisión y Goldenhorn fueron vistos en el casamiento de uno de los hijos de Mauricio Filiberti, situación que también alimentó las especulaciones de reconciliación.

Juana Viale y su novio.

Mariana Brey y Rodrigo Lussich hablaron sobre el supuesto amorío de Juana Viale con otro hombre durante su impasse con Goldenhorn. "Ella está separada, por eso fue sola", soltó a periodista en alusión al cumpleaños número 96 de Mirtha Legrand. Y Lussich reveló: "Separada sí, pero sola no. Esto no quiere decir que ella no esté con otro hombre. Juanita nunca está sola". El affaire de Viale se habría tratado del regatista argentino Santiago Lange.

El discurso de Mirtha Legrand en su cumpleaños

"Quiero agradecerles porque esto es histórico, hoy cumplo 96 años, mi preocupación es ver si llegaré a centenaria, tengo una salud muy buena, la vida ha sido muy generosa conmigo, he tenido una vida muy feliz, con algunas ausencias que me hicieron muchísimo daño, como Dany, mi hijo, Daniel, mi marido, mi hermana Goldie y mi hermano José, ellos están siempre a mi lado. Y mi familia, que me ha ayudado muchísimo. Está Marcela, que es mi general, pero es amorosa. Y mis nietos que están siempre presentes", comenzó su descargo la conductora de televisión y actriz. Y continuó: "En realidad mis nietos y mis bisnietos. Esta vida que se inició a los 14 años, ustedes saben, el otro día lo dijeron por televisión, perdón, por radio, que yo fui Miss Carnaval, pasé por la Avenida de Mayo saludando con el premio de Miss Carnaval”. Y mirando a Jorge Lanata, agregó: “Lo dijeron el otro día en tu programa".