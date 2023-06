Filtran la verdadera razón detrás de la separación de Julieta Poggio: "Un poco"

En el programa La Tarde del Nueve analizaron el vínculo de ambos y lanzaron un picante teoría con respecto a los motivos que desembocaron en la separación.

Luego de casi tres años de relación, Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli. La pareja que toleró el aislamiento dentro de la casa de Gran Hermano y duraron casi cinco meses sin verse, anunció que habían decidido no seguir con la relación por cuestiones de tiempo. Sin embargo, ahora salió a la luz una potente teoría sobre esta separación.

En el programa de entretenimientos La Tarde de El Nueve, hablaron sobre la polémica separación de la bailarina y finalista del reality show, y su pareja. Precisamente, dieron a conocer que hay motivos un tanto más polémicos detrás de esta decisión y que incluso la mamá de Poggio podría estar involucrada.

"Julieta tuvo una exposición mucho mayor a partir de que salió de la casa de Gran Hermano. Lucca empezó a picarle seguidores a ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella está empezando en esta nueva ruta... Es mucho de repente. Él no resultó ser un chico muy simpático que digamos", empezó por decir el panelista Guille Barrios sobre la disolución de la pareja. En este marco, otros panelistas sumaron que Lucca es "muy tímido" y volvieron a deslizar las supuestas infidelidades mientras su novia estaba dentro de la casa de GH.

Fue entonces cuando Tamara Bella aprovechó para volver a sacar a la luz una teoría y manifestar que quizá la ruptura había surgido por este tema. "Yo tengo un dato. Las malas lenguas hablaban de que Lucca tenía una supuesta relación con Pato, la mamá de Julieta. Eso salió en todos lados", lanzó la panelista. Finalmente, sentenció: "Había una foto de Pato con Lucca abrazados... Una relación un poco rara".

Nacho de Gran Hermano confirmó lo que todos piensan sobre Julieta y Marcos: "Pareja"

Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Julieta Poggio fueron los finalista de la última edición de Gran Hermano. Los tres forjaron una amistad única, la cual fue sellada con un matrimonio en en los días previos al gran cierre del reality. Sin embargo, la ceremonia simbólica arruinó uno de los mayores sueños de los fans de "Marculi": la boda entre los jóvenes que fueron shippeados desde el inicio del programa. Pero en las últimas horas los fanáticos de la "pareja" se volvieron a ilusionar.

Tanto la bailarina como "El Primo" desestimaron la atracción mutua y se limitaron a decir que era grandes amigos, Sin embargo, hace algunos días la influencer confirmó que está separada de Lucca Bardelli, con quien mantuvo dos años de relación. "Yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es", explicó Poggio.

Tras la ruptura, los rumores que la vinculan a Marcos no paran de crecer. Incluso algunas personas se animaron a confirmar que los jóvenes están juntos: la primera fue Andrea Taboada, que lo afirmó durante una de las emisiones de LAM de la semana pasada, y la otra fue Juliana "Tini" Díaz, ex participante del programa conducido por Santiago del Moro. “Me pasaron el rumor, sí, de que están juntos ellos. Y la verdad, la persona que me lo dijo es muy muy creíble y muy muy segura. Como dicen ustedes, una gran fuente”, aseguró la joven oriunda de Venado Tuerto.

Y este lunes fue el turno de Nacho, quién, además de ser muy cercano a los involucrados, trabaja con Julieta en el streaming Fuera de joda. “Son dos personas muy buenas y muy lindas físicamente. Quedarían muy bien y, sobre todo, tienen mucha confianza. El tema es que Juli recién termina de estar en pareja. Está complicado”, explicó Ignacio, en diálogo con Mañanísima.

Luego, se metió de lleno en la separación de Poggio: “No es que no se quieren más, es por temas de laburo, de momentos y situaciones distintas”. Esa versión fue la esgrimida por ambas partes, pues Lucca también hizo un descargo tras la confirmación de la separación. "Bueno, decir que con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos", explicó el muchacho en sus historias de Instagram.

No obstante, Castañares remarcó que el noviazgo con entre Julieta y Marcos sería muy bueno. "Sumaría mucho que salieran juntos porque tienen confianza y vivieron juntos. Harían una muy linda pareja, pero por ahora, nada”, expresó. aunque remarcó que la historia de amor por el momento está en la dimensión de los sueños: "Es mentira. Juli recién se separó de Lucca y por respeto a él, porque está mal, no creo que ya esté en otra relación. Más adelante nunca se sabe”.