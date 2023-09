Filtran el video de Lotocki: Qué estaba haciendo durante la marcha por Silvina Luna

El cirujano que está en el ojo de la tormenta fue enganchado en una polémica situación durante la marcha para pedir justicia por las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna

Aníbal Lotocki fue repudiado en una marcha para pedir justicia por las muertes de Mariano Caprarola y Silvina Luna, personalidades del espectáculo que pasaron por su clínica y sufrieron las consecuencias de la mala praxis. Tras la repercusión del multitudinario evento, un periodista filtró un video que muestra lo que estaba haciendo el cirujano inhabilitado para ejercer la medicina.

En el programa Desayuno Americano (América TV), uno de los columnistas de Pamela David reveló una información que complica aún más a Aníbal Lotocki y dejó sin palabras a sus compañeros: "Ayer este tipo, en vez de estar asustado, sentirse mal o decir 'tengo toda esta gente afuera de mi casa' o 'soy culpable', tiene algo sistemático que hizo con todas las víctimas: echarles la culpa. Cuando estaba toda la gente marchando pudimos obtener una imagen exclusiva. Es Aníbal Lotocki en la ventana del costado de su casa sacándole fotos a la gente y a los periodistas que estaban en la marcha".

"Se puso a mirar y a sacar fotos de la gente que estaba en la marcha", agregó el comunicador. "Me indigna", soltó la conductora del magazine de las mañanas de América TV. Luego de mostrar las imágenes de Lotocki espiando la marcha, Celeste -una de las víctimas del cirujano- compartió su aterradora historia: "A mí me echó la culpa y me dijo que por culpa mía, por haber engordado, el producto se había desparramado. Hasta el día de hoy me tengo que poner corticoides para bajar la infección. Me daba mucha vergüenza contarlo".

Filtran quién protege a Aníbal Lotocki en la Justicia: "Es una mujer"

“El otro día le pregunté a Fernando Burlando sobre este tema de la protección política. Lo que me decía es que él tuvo o habría tenido una protección", anunció Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece). Al contrario de lo que dicen muchos rumores, la panelista aseguró que no sería precisamente una protección política, "sino que estaba relacionada con la Justicia y que era una mujer”.

“Después se habló de gente más relacionada al mundo de la política, pero que ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección. Si la tuvo, la tuvo en otro momento”, concluyó. Sin embargo, Burlando no reveló el nombre de la persona acusada de este delito. Al día de hoy, Lotocki sigue libre y está inhabilitado para ejercer su profesión.