Filtran el doloroso maltrato que Pepe Cibrián le hacía sufrir a sus empleadas: "Su propia cola"

Tras ser engañado, Pepe Cibrián recibió una gravísima denuncia en su contra. El artista argentino y una nueva situación que lo pone en la cresta de la ola.

Pepe Cibrián recibió una grave denuncia por maltrato contra las mujeres que trabajaron con él. Una exparticipante del Cantando por un sueño 2011, Lara Sambert, detalló la "tortura" que sufrieron tanto ella como compañeras suyas con el artista argentino como principal responsable de lo mismo.

"Ha sido un gran formador de artistas porque el nivel de exigencia que él implementaba en los ensayos y en las audiciones lograba sacar lo mejor de todos, pero a cuestas de que también pasaran momentos espantosos. Se sacaban las astillas de madera de la cola con pinzas de depilar porque se le ocurría que durante 10 horas tenían que ensayar sobre su propia cola en el desastroso piso del Teatro del Globo. Era una dictadura", explicó Lara Sambert en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Regreso.

Alegando que quienes recién empezaban su carrera aceptaban las condiciones de Cibrián para poder crecer en el espectáculo, Lara Sambert explicó: "Muchos de estos bailarines, que por dos pesos, por querer hacer una carrera y por una posibilidad para empezar a crecer y tener contactos de otros trabajos, ellos hacían cualquier cosa… El dolor que es eso. Las chicas venían con las medias cancán llenas de astillas de pedazos de madera. Es un asco. Llegaba al vestuario y encontraba a mis compañeras llorando, y no parecía que iban a un ensayo, sino al ejército. Estos maltratos no se cuentan en el ambiente porque necesitan proteger sus sueños de ser destruídos".

Lara Sambert explicó las razones por las que no fue a un espectáculo de Pepe Cibrián: "Yo nunca fui a ver una obra de él porque darle de comer una persona que es capaz de semejante crueldad… no lo puedo avalar. Es una tortura. Este señor se llenó los bolsillos toda la vida pagando mal y maltratando a compañeros míos. Es muy talentoso tanto para formar artistas como para armar las obras que él hace, pero hay una parte humana que le falta enormemente. Es un dictador".

Georgina Barbarossa decidió romper el silencio y hablar sobre el engaño que sufrió Pepe Cibrián por parte de su esposo, Nahuel Lodi. La conductora de Telefe está distanciada de su amigo tras haber expresado sus miedos por el casamiento del director teatral y su (ahora) expareja. Lejos de esconderse, ella no se guardó nada y fue contundente al expresar su opinión.

"Lamento que sufra. Para mí es asunto terminado, ya está, ya pasó. Seguirá enojado, no sé. Yo creo que uno vuelve de cosas peores, así que no sé. No creo que sea un caso cerrado", lanzó Georgina Barbarossa, en diálogo con LAM. A su vez, la líder de A la Barbarossa recalcó que está focalizada en su familia y ya no piensa en su pelea con Cibrián: "Yo pasé un mes de tanta alegría y, este fin de semana, no estuve pendiente de las cámaras, programas ni de los tuits. Nada va a empañar la alegría que tengo en este momento de tener a mi Juanito casado".

El notero de LAM siguió insistiendo para que Georgina hable un poco más sobre un asunto que, por propiedad transitiva, le toca de cerca: "¿Qué pensas de esa persona que se casa con él y de pronto aparecen estas imágenes?". Sin embargo, y pese a que se explayó demasiado, Barbarossa dio por finalizado su descargo: "Qué se yo, ¡qué me importa! Yo sé que ustedes quieren la nota, pero para mí es asunto terminado".