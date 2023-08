Fernando Dente se hartó y contó lo que nadie sabía de su hermano: "Le gusta"

Luego de una aparente calma, se reavivó la guerra entre los hermanos Dente y Fernando fue implacable con Tomás durante un móvil de televisión.

Fernando Dente reapareció en la televisión con un fuerte descargo contra su hermano Tomás, luego de una aparente paz en la guerra familiar debido a un cruce de mensajes de ambos en las redes sociales. "Que se deje de joder", sentenció el actor, con visible hartazgo.

Luego del mensaje que Fernando le envió a Tomás por el levantamiento de su programa La Tarde de El Nueve (El Nueve) corría un clima de tranquilidad entre los hermanos enfrentados desde hace décadas, por motivos poco claros que no trascendieron en su totalidad a los medios. El mensaje de Fernando decía "Viene lo mejor" y a Tomás no le cayó de la mejor forma. "No lo vi, pero si es así, es mi hermano... lo amo. Igual tiene mi WhatsApp, me puede mandar uno, digo, porque es mi hermano", había exclamado Tomás en su magazine de El Nueve, reavivando el conflicto familiar.

Interceptado por un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece), Fernando contestó a la pregunta en torno a la reacción de su hermano al mensaje que le envió y pronunció un furioso descargo: "Como habla mi hermano... ¡Como le gusta hablar! ¡Qué pesado, él también tiene el mío! No le viene nada bien, le pongo un mensajito lindo... que se deje de joder".

"Yo tengo 33 años, Tomi es mayor. Si él quiere que diga su edad. Ya desde mis 17, casi que más de la mitad de mi vida, tomamos caminos distintos. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él. Tenemos una familia muy particular también (...) Sí siento que a veces es como rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta es tener que justificar por qué uno elige o no estar cerca de tal o cual persona por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos", había precisado tiempo atrás Fernando Dente sobre la relación con su hermano.

El artista fue a Bibi Biri y habló sobre uno de los puntos de su vida personal que más controversia despierta: su relación con su hermano Tomás Dente. El periodista y el director comedias musicales llevan tiempo distanciados, y para el público sus interacciones se limitan a comentarios en redes sociales. Los integrantes del programa le propusieron un picante cuestionario con una pregunta polémica que devino en una fuerte revelación de Fernando: "¿Hay alguien que no entrevistarías?". "A mi hermano", exclamó el conductor de Noche al Dente (América TV) y lanzó una carcajada. "No me hinchen las bolas porque me lo piden todo el tiempo. No va a pasar", cerró.