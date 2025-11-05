Feinmann rompió el silencio tras discutir con una delegada del Garrahan: "Me domó"

Eduardo Feinmann fue burlado por Norma Lezana.

El periodista Eduardo Feinmann protagonizó un momento inesperado durante una entrevista en su programa de A24. Mientras dialogaba con Norma Lezana, secretaria de la Asociación de Trabajadores del Hospital Garrahan, sobre el conflicto que mantiene el personal del hospital con el Estado nacional, la conversación tomó un tono personal y terminó viralizándose en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la delegada sindical le lanzó al periodista: “Deberías ir a terapia, Feinmann, así vas a ser más feliz”. Él intentó mantener la compostura y respondió: “Yo estoy superfeliz”, pero Lezana replicó sin dudar: “No se te nota, comunícaselo a tu cara”. Entre risas y algo sorprendido por la respuesta, Feinmann reconoció: “Bueno, está bien, me domó”.

El breve intercambio se produjo en medio de un reportaje sobre la situación de los trabajadores del Hospital Infantil Dr. Juan P. Garrahan, que desde mediados de 2025 mantienen una extensa disputa con el Gobierno nacional por reclamos salariales, descuentos aplicados por medidas de fuerza y condiciones laborales.

El conflicto del Garrahan, eje del reclamo

El conflicto gremial en el Hospital Garrahan se intensificó a partir de paros, asambleas y una ocupación de la Dirección Médica el 31 de octubre. Los trabajadores denuncian pérdida de poder adquisitivo, sanciones disciplinarias y descuentos salariales, en algunos casos de montos muy altos, tras adherirse a medidas de fuerza.

En respuesta, el Gobierno anunció un aumento remunerativo del 60% en la asignación básica del personal, medida que fue recibida como un avance pero que no solucionó todos los reclamos. Desde los gremios exigen también la devolución de los descuentos y una garantía de financiamiento estable para el hospital.