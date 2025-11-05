Mariana Brey atacó al Garrahan.

La periodista Mariana Brey fue humillada en vivo por un trabajador del Hospital Garrahan, después del anuncio que anunció el gobierno producto de la lucha de los gremios. Qué pasó en vivo.

Como ya es habitual, Brey intentó defender el indefendible ataque a sectores vulnerables, en este caso al principal centro pediátrico de la Argentina. En A la Barbarossa, salieron al aire la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezama, y Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central. "Están vaciando el hospital, ¿o no estás entendiendo el concepto? Se están yendo los médicos", le dijo Bares a Brey, quien cuestionó las medidas de fuerza.

Al principio de su intervención, Brey opinó que "no fue agradable de ver" el ataque de ayer de Feinmann a los dos mismos trabajadores, y continuó: "Norma, vi que la situación que viviste ayer fue muy incómoda y violenta".

"Cuando tomaron la oficina del director médico fue justamente que tenía que ver con que les habían descontado los días de paro. Y me dicen que en octubre hicieron nueve paros", prosiguió y agregó: "Cuando estás haciendo un paro no trabajás, por lo tanto se te descuenta el día. Fueron todos los paros juntos, porque fueron los nueve en octubre". Luego, dijo que los trabajadores "van, fichan y se van" del hospital".

La respuesta del trabajador del Garrahan a Mariana Brey

Fue ahí que Maximiliano Bares tomó el micrófono para responder a los dichos de Brey en Telefe. "Yo te voy a contar lo que se hace en el hospital. Lo que se puede programar se hace en otro día, no es que no se hace. Se atienden las urgencias y lo que no se puede reprogramar", inició, antes de decirle: "Yo te voy a explicar una cosa, Mariana, si sos mamá: ¿qué harías vos si el hospital de tu hija está por cerrar?". "Están vaciando el hospital, ¿o no estás entendiendo?", concluyó.