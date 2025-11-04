Mariana Brey criticó a Mauricio Macri en defensa de Javier Milei.

Mauricio Macri llamó la atención de muchos en estos últimos días luego de exponer, a traves de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), que tuvo una cena con Javier Milei y que no lograron llegar un acuerdo respecto de los cambios en la estructura política del gobierno. "En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo", manifestó.

"La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa", señaló el expresidente.

Mauricio Macri felicita a Javier Milei el día de su asunción como presidente.

"El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país", concluyó.

Mariana Brey defendió a Javier Milei y criticó a Mauricio Macri

Desde luego que esto fue materia de análisis por diferentes especialistas políticos y periodistas. Mariana Brey, por ejemplo, se refirió al tema en Carnaval Stream. "A mí me llama la atención los dichos de Mauricio Macri a través de sus redes sociales, que además creo que es algo que para mí no lo tendría que haber hecho público, lo tendría que haber dejado puertas adentro. Pero bueno, quiso contarlo. Lo que me llama la atención es que creo que es un hombre que se olvidó que ya no es más presidente", sostuvo.

En esa misma línea, expuso: "Puede aconsejar a Milei o sugerirle lo que él considere. Se tiene que acordar que él pudo llevar adelante la conducción de un país y no lo hizo con éxito, por eso no pudo ser reelegido, y que muchos de los ministros que hoy forman parte del gobierno de Milei formaron parte de su gobierno, cuando durante su conducción no pudieron ser exitosos". "Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y el propio 'Toto' Caputo hoy están bajo las órdenes de un presidente como Milei y son exitosos", ejemplificó. "Es raro que se ponga a decir quién puede o no ser un buen jefe de gabinete", concluyó.