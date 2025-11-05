El fallido de Adorni en plena entrevista con Feinmann.

Manuel Adorni es el nuevo jefe de gabinete de la gestión de Javier Milei. Luego de fungir como vocero presidencial desde que el actual primer mandatorio asumió dicho rol, ahora tendrá un nuevo desafío en una posición clave de todo gobierno. La designación trajo opiniones de todo tipo e incluso un cuestionamiento abierto por parte de Mauricio Macri, quién puso en tela de juicio su capacidad e idóneidad para dicha labor.

Este último lunes 3 de noviembre, asistió al programa que Eduardo Feinmann conduce en A24, donde platicó ya con su nuevo papel asumido. Allí respondió a varias de las consultas de su interlocutor, aunque quedó ciertamente en offside, al quedar en un brete donde él mismo se metió sin que nadie se lo solicite.

Manuel Adorni fue designado como nuevo jefe de gabinete.

El fallido de Adorni en el programa de Feinmann

En determinado momento, el periodista le consultó: "Viaje del Presidente. 5 y 6 de noviembre a los Estados Unidos. ¿A qué va?". "Va a un foro, a una reunión con empresarios. Después también tiene otra charla, en otro encuentro. Son todas el seis, el viaja el cinco. Después entiendo que viaja a Nueva York", explicó Adorni.

"Ah, no es solamente a la Florida. ¿Va a la asunción del presidente de Bolivia?", deslizó sorprendido Feinmann. Su interlocutor, que se empezó a mostrar cada vez más dubitativo, le pidió un momento: "Dame un segundo, que en vivo y en directo te leo la agenda. Total, tenemos tiempo, ¿no?".

"Si, no te hagas ningún problema", replicó Feinmann, entre silencios que cada vez se hacían notar más en el ambiente. ¿Qué pasó finalmente? Adorni se dio por vencido y lanzó: "Bueno, no. No la tengo". Por consiguiente, la audiencia no pudo saber dónde terminará el venidero viaje de Milei a Norteamérica, ni tampoco tener el panorama completo de lo que hará allí.