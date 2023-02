Fede Bal habló rompió el silencio: "Que hablen lo que quieran"

El hijo de Carmen Barbieri se prestó a dar declaraciones a la prensa y se refirió a los polémicos chats filtrados por las panelistas Yanina Latorre y Maite Peñoñori.

Fede Bal rompió el silencio y lanzó durísimas declaraciones sobre el escándalo por las infidelidades a Sofía Aldrey, su exnovia, apuntando directamente a las panelistas Yanina Latorre y Maite Peñoñori. "Son chimentos", sentenció el hijo de Carmen Barbieri a la salida del teatro en Villa Carlos Paz, donde protagoniza el musical Kinky Boots.

En una rueda de periodistas, Bal habló con Intrusos (América TV) y dejó un picante comentario para los comunicadores que despellejaron el lío amoroso en el que está metido: "La gente ve todos los programas en los que ustedes trabajan (...) La gente cree que todo es una novela".

Sobre las filtraciones de chats que hicieron las panelistas Yanina Latorre y Maite Peñoñori el actor les restó importancia y dictaminó: "Que hablen todo lo que quieran. Entiendo el juego y entiendo que esto es periodismo, son chimentos. Los abogados son para cosas más graves". Aún así, cuando se coló el nombre de Estefi Berardi -una de las señaladas como su amante- fue cortante: "De eso (de Estefi) no pienso hablar. Que cada uno haga lo que quiera y considere".

Para cerrar con su descargo, el hijo de la capocómica Carmen Barbieri hizo mención a Aldrey y, de forma cauta, lanzó: "Con Sofi no hablo más, ya le pedí disculpas públicamente a ella y en privado".

La decisión menos pensada de Estefi Berardi en LAM tras el romance con Fede Bal: "No puede"

Estefi Berardi se pronunció sobre su continuidad en LAM tras el fuerte cruce que tuvo con Yanina Latorre por los supuestos chats con Fede Bal. La panelista de televisión habría tenido un romance con el hijo de Carmen Barbieri y está envuelta en un escándalo que puso en duda su futuro laboral.

El panelista Sebastián "Pampito" Perelló habló sobre el lugar de Berardi en LAM y reveló: "No la defiendo, ni le creo lo de los chats. No le creo a Estefi, pero no por eso significa que la tengo que crucificar", en diálogo con el panel de Intrusos.

"La están crucificando a la piba también, eso es lo que digo, aquí no, en su programa, en LAM ¿No la están crucificando todos los días haciéndola pisar el palito? Si quieren me hago el tonto", continuó el periodista, cuando Marcela Tauro, quien recientemente fue letal con Diego Leuco, lo contradijo al decir que ella permitía eso. "Obviamente, ella tiene que renunciar a ese programa, no puede volver a ese programa. Me dijo que no (renunciaría), se lo pregunté al aire", respondió tajante "Pampito".

Perelló confesó que no le cree a su compañera de panel en Mañanísima y sumó: "Yo hago mi trabajo de periodista, yo le pregunto y la escucho; ahora, no quiere contar, no cuenta. Ahora lo que le están haciendo a la piba, la están hostigando hace tres días ¿o no? Toda la jugarreta que le hicieron, que le pusieron la cámara ahí y le empezaron a leer los chats".