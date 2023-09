Fede Bal confirmó lo que todos pensaban sobre Estefi Berardi: "120 dólares"

Tras los rumores de romance, Federico Bal y Estefi Berardi se cruzaron al aire. El fallido del actor que llamó la atención de Carmen Barbieri.

Fede Bal y Estefi Berardi son protagonistas de rumores de romance desde hace tiempo, cuando salieron a la luz las infidelidades del hijo de Carmen Barbieri a su última novia, Sofia Aldrey. La panelista siempre negó su vínculo con el actor y hasta le inició una demanda a su excompañera de LAM Yanina Latorre por haber difundido la versión del affaire. Lo cierto es que este miércoles ambos estuvieron cara a cara y Federico tuvo un fallido que lo dejó en evidencia.

El conductor de Por El Mundo sorprendió a su madre y la visitó en Mañanísima, el programa que Carmen conduce en Ciudad Magazine y que muy pronto podría pasar al Trece, donde Berardi es panelista. Fue allí que Bal dijo algo que no quería que se sepa en medio de un ida y vuelta con Pampito y su madre.

“Me dijiste que estabas buscando un caserón para la temporada de verano”, le dijo Berardi al actor, que protagonizará Kinki Boots en Mar del Plata. De inmediato, Barbieri intervino y los mando al frente: “Ah, ves... hablan ustedes, ¿siguen hablando?”.

“¿Yo te dije eso, cuándo?”, le preguntó entonces el hijo de la conductora a Estefi y ella le recordó: “Una vez me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’ ¿Por qué buscas algo chico ahora?”. “Porque están pidiendo locuras de plata, me pidieron 25 mil dólares por una temporada por una casa, ni loco pago eso”, explicó y Berardi le propuso: “Yo te puedo alquilar mi depto”.

“¿A cuánto me lo dejas? Vos me vas a pedir 120 dólares por día, tu departamento está lindo, no lo conozco, lo vi por redes”, le contestó Federico. Fue entonces que Carmen remarcó lo rápido que estuvo su hijo en aclarar que vio el inmueble por las redes sociales.

“Ay, cómo aclaró al toque, se están pisando”, le marcó Barbieri y él le contestó: “No, porque acá decís algo y es terrible. Hoy estoy muy fácil, ¿Qué querés saber?”. “Si estuviste con ella”, le consultó directamente frente a cámaras la conductora y Fede subrayó: “Nunca mamá”. “Nos conocimos siendo amigos, tengo muchos amigos varones”, sumó Estefi.

Fede Bal va a fondo para conquistar una figura de El Trece

Fede Bal y Estefi Berardi negaron en más de una oportunidad su supuesto amorío. Sin embargo, el intercambio que tuvieron este miércoles no fue el primero al aire. De hecho, hace unos meses, el actor salió por teléfono en Mañanísima y protagonizaron un picante momento.

Tras la viralización del escándalo de Bal con su exnovia Sofía Aldrey, hubo varias mujeres de los medios que fueron relacionadas con el hijo de Carmen Barbieri. Uno de las chats subidos de tono que se filtraron fue el intercambio que mantuvo el conductor con Berardi, panelista del programa que conduce su madre en Ciudad Magazine.

Atenta al comentario del actor, Estefi interrumpió a su compañero de programa y se dirigió al hijo de Barbieri: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”. "Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta", le contestó Fede

"Me encanta, gracias", replicó Estefi, algo ruborizada. Entonces Pampito les remarcó, filoso: “Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer”. “Mis amigos me dicen esas cosas, si me queda bien o no un peinado", cerró Estefi Berardi, intentando desviar la atención del elogio. Lo cierto es que inmediatamente las especulaciones sobre un romance volvieron a hacerse presentes en las redes sociales.