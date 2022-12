El picante cruce entre Lussich y Fede Bal: "Lo muestro"

Rodrigo Lussich acorraló a Fede Bal con una pregunta íntima y el actor redobló la apuesta muy picante.

Rodrigo Lussich y Fede Bal protagonizaron un picante intercambio cuando el conductor de Socios del espectáculo descolocó al actor con una pregunta íntima. "Si querés lo muestro", se envalentonó el hijo de Carmen Barbieri, provocando el terror del periodista uruguayo, que había deschavado sin filtros a Fede Bal.

La temporada de verano ya comenzó en Villa Carlos Paz y uno de los espectáculos que promete ser un éxito es "Kinky Boots", la reversión del conocido musical que cuenta con la labor de Fede Salles, Laura Esquivel y Fede Bal. Este último enfrenta uno de los desafíos artísticos más importantes de su carrera, ya que interpreta a Lola, papel para el que Bal se transforma en una drag queen.

Feliz por el estreno de "Kinky Boots", Fede Bal charló con Socios del espectáculo en un móvil desde Carlos Paz y quedó descolocado cuando Rodrigo Lussich le hizo de forma inesperada una pregunta íntima. "¿Cómo estás de las bolas?", sorprendió el conductor uruguayo al hijo de Carmen Barbieri, que a pesar de ser colorado se sonrojó y solo atinó a responder con un "¡¿perdón?!".

"Al principio te irritaste hasta que diste con la maquinita, que te cortaste como un globo y te dejó liso", lo deschavaron a Fede Bal en el piso de Socios del espectáculo. Divertido ante la sorpresiva consulta y hacia dónde había virado la charla, el actor replicó: "Ah, lindo, ¿no? ¿Estamos saliendo en vivo para El Trece? Es temprano". Envalentonado, Bal subió la apuesta un poco más todavía.

"Si querés lo muestro", se animó el actor, pero Lussich y Pallares saltaron rápidamente a pedirle que no lo hiciera. Tras acercarse a la cámara en broma para mostrar sus partes íntimas, Fede Bal se sinceró: "Estoy en un proceso de transformación muy grande. No tengo un pelo en todo el cuerpo, de pies a cabeza". Además, contó que se hizo un perfilado en las cejas y se está conectando con el "mundo femenino" y hay cuestiones que adoptará para su vida.

"Es un verano muy de exploración y descubrimiento", agregó el actor, al tiempo que aseguró que su novia no está muy contenta con todo esto porque lo ve muy "nenota". De todos modos, Fede Bal aclaró que pese a que tienen la cabeza "muy abierta" en este tipo de cuestiones, tanto él como su pareja saben que se trata solamente de un personaje.

Las impresionables cicatrices de Fede Bal tras su accidente: "Estoy tajeado"

Hace algunas semanas, Federico Bal mostró cómo le quedó su brazo tras el accidente en parapentes que vivió en Brasil a principios de este año. El actor y conductor de televisión le puso humor a la situación que vivió en medio de una grabación del ciclo Resto del Mundo para alivianar la impresión que las imágenes podían causar.

"Tengo varias placas, tornillos, me abrieron el antebrazo. Señora no se asuste, estoy bien", señaló el único hijo de Carmen Barbieri y se pudieron ver las cicatrices de las heridas que sufrió en el accidente, así como las suturas que le hicieron en las operaciones a las que se sometió tras lo ocurrido. Bal se pronunció en diálogo con el cronista de Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve, y aseguró que no tiene dolor algunos en las zonas de su cuerpo afectadas por el accidente.