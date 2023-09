El Trece apuesta a una nueva figura para levantar el rating: quién es

Quién es la reconocida conductora de televisión que El Trece incorporará al canal para elevar el rating.

El Trece es un reconocido canal de televisión abierta que transmite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que pertenece al Grupo Clarín. A lo largo de los años, supo generar un alto número de rating gracias a su programación, sus novedosos contenidos y las importantes figuras del mundo del espectáculo que trabajan en él. Sin embargo, durante el último tiempo la emisora se vio obligada a buscar nuevas alternativas para mantener el número de audiencia alto. Por esta razón, el canal apostó por una nueva conductora de televisión que cuenta con una amplia trayectoria en la industria.

Se trata de Carmen Barbieri, quien conduce el ciclo de entretenimientos Mañanísima desde hace dos años. A pesar del gran éxito que tiene al día de hoy, Ciudad Magazine, el canal en el que se emite, no está pasando por su mejor momento. Por esta razón, se evalúa la posibilidad de ser trasladado a la pantalla chica de El Trece.

El periodista Juan Etchegoyen aseguró en Lanata sin Filtro (Radio MItre) que "va a haber cambios en las mañanas del canal después de lo que fue la llegada de Fabián Doman con Bien de Mañana". "Entiendo que esto se va a oficializar en algunas semanas, pero está confirmadísimo. Es la llegada de una figura muy importante de la televisión, tiene un programa del cable y ese programa pasa a la pantalla de El Trece", añadió el periodista, en referencia a la madre de Federico Bal.

"Estamos hablando de Carmen Barbieri y Mañanísima (Ciudad Magazine)". Sin embargo, indicó que "hay algunos detalles que se están viendo, como qué va a pasar con Fabián Doman, porque los números no están del todo bien". "No estarían satisfechos las autoridades de El Trece con el rating en general de la mañana, por eso quieren sumar a Carmen", puntualizó. Por último, señaló que "falta saber el horario, si acotan a Doman, si van a descontarle tiempo a Socios del Espectáculo o si sacarán uno de estos dos programas".

Carmen Barbieri reveló que está saliendo con un reconocido productor

En una reciente emisión de su programa, la diva confesó su romance con un productor de televisión. La revelación ocurrió durante un móvil con Intrusos (América TV), cuando el cronista notó que Barbieri tenía un cambio de look y le preguntó: "¿Nuevo corte de pelo? ¿Puede ser que todos estos cambios sean para tu nueva cita?". Sin filtros, la conductora la contestó: "Mañana me voy a Santa Fe, y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir".

Aunque no dio nombres, lo describió como "mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador", sumó, dando detalles sobre la identidad de su misteriosa conquista.