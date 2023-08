Fede Bal va a fondo para conquistar una figura de El Trece: "Me encanta"

Fede Bal sorprendió a Estefi Berardi elogiándola en vivo y volvieron a dispararse los rumores de romance.

Fede Bal y Estefi Berardi protagonizaron un picante momento al aire de Mañanísima e hicieron reflotar los rumores de romance entre ellos. "Me encanta", aseguró la panelista del ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine.

Cuando se viralizó el escándalo de Fede Bal con su ahora exnovia Sofía Aldrey, hubo varias mujeres de los medios que fueron relacionadas con el hijo de Carmen Barbieri. Uno de las chats subidos de tono que se filtraron fue el intercambio que mantuvo el conductor con Estefi Berardi, panelista del programa que conduce su madre en Ciudad Magazine.

A pesar de que ambos desmintieron que esas conversaciones fueran reales, lo cierto es que las especulaciones respecto al romance no pararon de circular. Si bien parecía que había quedado en la nada, Fede Bal la halagó por su nuevo peinado al aire de Mañanísima y la reacción de la panelista hizo reflotar los rumores.

"Che, Estefi tiene el pelo distinto hoy, ¿no?", comentó filoso el conductor, a lo que Berardi le respondió que se había hecho "la raya para el costado". Sorprendido, Pampito le reclamó a su compañera: "Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte".

Atenta al comentario de Fede Bal, Estefi Berardi interrumpió a su compañero de programa y se dirigió al hijo de Carmen Barbieri: “¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…”. "Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta", le contestó Fede Bal.

"Me encanta, gracias", replicó Estefi, algo ruborizada. Entonces Pampito les remarcó, filoso: “Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer”. “Mis amigos me dicen esas cosas, si me queda bien o no un peinado", cerró Estefi Berardi, intentando desviar la atención del elogio. Lo cierto es que inmediatamente las especulaciones sobre un romance volvieron a hacerse presentes en las redes sociales.

Fede Bal sorprendió a todos con una revelación sobre su sexualidad: "Es muy lindo"

Fede Bal reaccionó a un tweet viral que protagonizó hace diez años sobre sus habilidades para practicar sexo oral y se animó a contar más intimidades de su sexualidad. El actor habló sobre la poca importancia que le da a la penetración en sus encuentros y contó qué halagos ha recibido por parte de sus novias.

El actor y director teatral se cansó de las críticas en los medios de comunicación por uno de sus escándalos que lo tenían como tema de todos los programas de TV y soltó una picante frase en uno de sus tweets hace diez años, a sus 23. "Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabés cómo chupo la concha", escribió sin tapujos.

Bal acudió al ciclo Todo Pasa de Matías Martin en Urbana Play y fue consultado por el recordado comentario en redes. "Si me comparo conmigo, a mis 20 años, considero que mejoré en mis aptitudes amatorias. A 10 años del tweet viral, decís ¿Era bueno o no era tan bueno?", soltó Clemente Cancela. "En eso, siempre fui bueno. Hago muy buen sexo oral. Lo dije en el 2013. Tenía 23 años. Salió a raíz de parejas que tuve, que dijeron que lo hago muy bien", respondió Fede Bal sin escrúpulos.

"Es muy lindo. En el sexo esto es para mí el 90 por ciento. No soy tan fan de la penetración, hay un juego en el medio. He tenido vínculos sin tener penetración", concluyó su relato el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en alusión al tipo de sexo que mayormente mantiene con sus parejas, alejado de los mandatos patriarcales.