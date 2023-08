Fátima Florez se burló de Patricia Bullrich y la imitó en vivo: "Muy fuerte"

La flamante pareja de Javier Milei hizo una desopilante imitación de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. El fuerte planteo que le hicieron en América TV.

Fátima Florez habló por primera vez en profundidad sobre su noviazgo con Javier Milei. El romance salió a la luz la semana pasada y generó gran revuelo mediático. La humorista aseguró: "somos muy felices, no tengo mucho más para decir", Sin embargo, tanto en A La Tarde como en el Diario de Mariana le sacaron varias revelaciones sobre el futuro de la pereja.

Fátima se presentó en las instalaciones de América TV porque aceptó la propuesta que le hizo el "Chato" Prada de sumarse al Bailando 2023, que el próximo lunes debutará en ese pantalla. El rol de la artista en el show aún no se sabe cuál será, pero trascendió que fue uno de los pedidos más insistentes de Marcelo Tinelli.

De acuerdo a lo informado por Marina Calabró, una de las posibilidades es que Fátima imite a Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio y adversaria de Milei en las elecciones generales de octubre. "Marina dijo que iba a hacer a Patricia Bullrich. Esto es muy polémico, si llega a hacer de Patricia Fuerte la novia de Milei es muy fuerte", sostuvo Mariana Fabbiani.

“¿Por qué fuerte? Si Fátima siempre me imitó, no va a ser la primera vez”, respondió la actriz con la voz y los gestos característicos de la exministra de Seguridad. “La vengo haciendo hace años. ¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, se preguntó, ya con su tono normal.

A continuación, Ceferino Reato le planteó las dificultades que podría acarrear personificar a Bullrich en este momento de la campaña electoral. “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago diferentes personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada?”, reflexionó. Y cerró con una humorada. “Viva la libertad, carajo”, en alusión al slogan del libertario.

Volviendo a su relación con Milei, ante la pregunta de Andrea Taboada, no quiso decir si hubo foto o presentación con las familias, y vaticinó un viaje compartido a Punta del Este. “No quiero decir nada. Estamos muy bien y cuando uno está bien se refleja en la cara. Y está bueno decirlo”, señaló y agregó: “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”.

El exmarido de Fátima Florez hizo lo más vergonzoso: "Una Tanga"

Norberto Marcos fue pareja de Fátima Florez desde los 19 años de la humorista y, después de más de dos décadas juntos, la pareja llegó a su fin. La comediante que forjó su carrera con imitaciones a figuras del espectáculo y a políticos está en pareja con Javier Milei y su ex habría tomado una insólita decisión al respecto, según informaron en Socios del Espectáculo.

Según contó Rodrigo Lussich este miércoles en el programa de El Trece, Norberto habló con una “brujita” del ambiente y le pidió ayuda. “Le llevó una ropa interior que quedó en su poder para hacer una atadura, para que vuelva a su lado”, aseguró el periodista sin filtros.

“Norberto le robó una tanga que seguramente usaba con él, qué tipo tóxico”, opinó Mariana Brey al escuchar al conductor. “Quizás ella en algún momento se la cedió y él se la guardó de recuerdo. Hoy está interviniendo la magia divina, hay fotos de Milei pinchadas”, sumó con humor Lussich.

Luego, la panelista Nancy Duré habló de una sorpresiva decisión de Florez en su camino profesional: habría sido convocada para protagonizar el musical de Mamma Mía en Villa Carlos Paz en el verano del 2024 y habría rechazado la propuesta por aun llamativa razón. "Ella lo estuvo pensando. Los productores están muy enojados porque Fátima se demoró muchísimo en contestarles, los tuvo esperando y finalmente les dijo que no. Ella siente que no está como para hacer el papel de una madre de una chica de 20 años. No tiene que ver con una cuestión de edad, sino con etapas de la vida", sostuvo y agregó que Florencia Peña será la protagonista del musical homenaje a ABBA.