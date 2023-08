La drástica reacción del ex de Fátima Florez por Javier Milei: "Atarla"

El exesposo de la humorista tendría una inesperada táctica para recuperarla. Se supo qué habría hecho el exmarido de Fátima Florez por su noviazgo con Milei.

Norberto Marcos fue pareja de Fátimaa Florez desde los 19 años de la humorista y, después de más de dos décadas juntos, la pareja llegó a su fin. La comediante que forjó su carrera con imitaciones a figuras del espectáculo y a políticos está en pareja con Javier Milei y su ex habría tomado una insólita decisión al respecto, según informaron en Socios del Espectáculo.

El nombre de Fátima Florez cobró relevancia mediática esta semana después de que se conociera que sale con el líder de La Libertad Avanza, candidato con más votos en las PASO 2023. "Voy a contar un dato que no se conoce: aparte de ver a un abogado, Norberto está conectado con una de las principales 'brujitas' del ambiente que suelen guiar espiritualmente para pedir ayuda para atar a Fátima", comenzó su descargo Rodrigo Lussich.

El periodista informó que Norberto habría llevado una prenda íntima de Fátima a la pitonisa para hacer un amarre y que Florez vuelva con él. "Él antes de irse de la casa, urgó para encontrar la bombacha", sentenció Lussich.

Al mismo tiempo, la periodista Nancy Duré habló de una sorpresiva decisión de Florez en su camino profesional: habría sido convocada para protagonizar el musical de Mamma Mía en Villa Carlos Paz en el verano del 2024 y habría rechazado la propuesta por uan llamativa razón. "Ella lo estuvo pensando. Los productores están muy enojados porque Fátima se demoró muchísimo en contestarles, los tuvo esperando y finalmente les dijo que no. Ella siente que no está como para hacer el papel de una madre de una chica de 20 años. No tiene que ver con una cuestión de edad, sino con etapas de la vida", sostuvo y agregó que Florencia Peña será la protagonista de la obra homenaje a ABBA.

El mal momento que atravisa Norberto Marcos tras su ruptura con Fátima Florez

"Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida", informó hace algunos días Duré. Y sumó: "Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto. Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario".