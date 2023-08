El peor final de Norberto Marcos, ex de Fátima Florez: "Pensó que era para toda la vida"

El exmarido de Fátima Florez y una triste noticia. Qué pasó con Norberto Marcos, quien fue pareja de la humorista durante 22 años. Actualmente, ella inició un romance con Javier Milei.

Norberto Marcos es la expareja de Fátima Florez, humorista argentina que actualmente está de novia con Javier Milei. El hombre, quien estuvo 22 años al lado de la imitadora, transitó un difícil momento tras su separación y en las últimas horas se conoció una noticia realmente triste.

De acuerdo a la información de Nancy Duré, panelista de Socios del Espectáculo, Norberto Marcos estaría transitando un difícil momento que agudizó aún más el final de su relación. Al parecer, se quedó sin ninguno de los bienes que compró junto a Fátima Florez puesto que los puso todos a nombre de ella y no están legalmente casados.

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, expresó Nancy Duré.

Por otra parte, la periodista lanzó un dato clave para el futuro de Fátima Florez sobre los escenarios. “Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, aseguró Duré.

Ni Milei lo sabía: cuál es el verdadero nombre de Fátima Florez

Fátima Florez es uno de los nombres más importantes de los últimos días. Es que a su extensa trayectoria como comediante e imitadora, también se le sumó un detalle para nada menor: hace casi dos meses que sale con Javier Milei, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, y recién hace pocas horas confirmaron el romance. A raíz de ello, salieron detalles (hasta el momento) desconocidos de la famosa. ¿Cómo se llama realmente? ¿Es Fátima Florez? La respuesta es no.

La humorista, quien fue pareja durante muchos años de Norberto Marcos y tenía en mente concebir un hijo junto a su (ahora) expareja, tiene un seudónimo. Muchas personas daban por confirmado que su nombre real era Fátima Florez. Sin embargo, ella no se llama así.

Lo único cierto es que Florez, efectivamente, es su apellido. Ahora bien, Fátima no es real. El verdadero nombre de la humorista es María Eugenia Florez. Esto causó sorpresa en muchas personas que no estaban alertadas de la verdadera identidad de quien supo ser figura en El Trece y en diferentes obras teatrales.