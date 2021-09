¿Fantino se va de Intratables? Preocupación en América TV: "Pasé por muchas cosas"

Alejandro Fantino atraviesa una grave situación con América TV. Por qué el conductor puede abandonar Intratables en los próximos días.

La TV atraviesa una situación muy complicada. En los últimos años, grandes programas de la pantalla chica han tenido que ser levantados por el bajo rating. Y curiosamente, Alejandro Fantino transita una situación similar en el ciclo que conduce por Intratables. En las últimas horas, en América TV se encendieron las alarmas y estallaron los rumores de que el conductor puede marcharse del mismo.

Creer o reventar, Intratables sumó anoche un promedio muy bajo en el rating. De acuerdo a los datos que arrojó IBOPE, el ciclo que supo ser exitoso al frente de Santiago del Moro alcanzó apenas 1.4 puntos, una cifra muy por debajo de las expectativas de la producción. De hecho, "La hora exacta" -programa de El Nueve conducido por Boy Olmi y Teté Coustarot- lo superó con 1.7 unidades.

Consciente de la situación por la que transita Intratables, Fantino dialogó con el periodista Pablo Montagna en el programa Pasa Montagna, se refirió al bajo puntaje en el rating y manifestó su preocupación: "El programa tiene diez años, los discursos de época dominan la televisión, y hace 15 años el discurso era el show de Marcelo Tinelli con Fort, la peleas…Hoy es necesario bajar los decibeles, pero Intratables no puede bajar de quinta a primera".

Alejandro Fantino, conductor de Intratables.

"Intratables no es mío, no me hago cargo de las decisiones ni de la gente que forma parte del programa. En mis 27 años de carrera pasé por muchas cosas, lugares y este que estoy transitando ahora es otro de los tantos lugares que he caminado", agregó el conductor, quien también se desempeña en ESPN.

Fantino y los cambios que quiso imponer en Intratables para mejorar en el rating

Alejandro Fantino hizo una reflexión sobre cómo ha cambiado la TV en los últimos años y sobre el gran desafío que es conducir Intratables: “Tomo esto, porque hacer un programa como Intratables es hacer un doctorado en televisión. Es un lugar donde se tocan todas las teclas, se pasa por todo los ánimos, navegas por aguas turbulentas y por momentos calmas. Vamos a volver al formato original de Intratables porque es lo que quiere la gente”.

“Se terminó la televisión del iluminado y que conduce y lleva al éxito. ¿Intratables qué es? Es un formato, es un formato de periodistas, se terminó la época de los grandes conductores, hasta en Estados Unidos están cayendo los Jimmy Fallon. Está mucho más liviano todo, el propio Marcelo está buscando un formato”, añadió el periodista sobre los cambios de paradigma que ha habido en la industria televisiva en el último tiempo.