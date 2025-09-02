El periodista Alejandro Fantino cambió su postura hacia el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Qué dijo en Carnaval, canal de stream apuntado por el Gobierno por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.
"No podés tomar en serio lo que te dice Patricia Bullrich", comenzó Fantino mientras transcurría Cónclave, el programa de stream que reúne a Fantino, Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.
Luego, Fantino continuó: "No la podés tomar en serio. Lamento, sé que algunos enemigos me voy a granjear. Está todo bien con Patricia, pero vos te tenés que hacer cargo de lo que dijiste".
"Patricia Bullrich era la paladín de no tocar a los periodistas, no tocarnos a nosotros", siguió y agregó: "Acá lo que tenemos que usar es un universal, no tocar al periodismo como si fuesen cuestiones individuales. No hay periodistas buenos y periodistas malos, hay periodistas. Entonces no te pueden ni allanar, ni prohibir que vos pongas audios".
El recuerdo de lo que decía Patricia Bullrich años atrás
Además, el conductor recordó las épocas en la que Patricia Bullrich iba de invitada a Animales Sueltos con un discurso completamente distinto al actual. "Hace unos, yo estaba en Animales Sueltos en esa época, y recuerdo cuando la mina bancaba entre otras cosas, nos bancaba porque la estábamos también pasando mal. Entonces no puede decir ahora que está a favor de que te allanen o allanen un medio. Hay niveles que no se pueden desbloquear en ningún tipo de democracia", señaló.