Fabiola Yáñez rompió el silencio y habló de los videos de Alberto con Tamara Pettinato: "Yo"

Fabiola Yañez está de regreso a la Argentina. La mujer que supo ser Primera Dama del país retornó al mismo para que su hijo Francisco pueda visitar a su padre, el expresidente Alberto Fernández, con quien tuvo una separación envuelta en escándalo y con una denuncia por violencia de género mediante.
Caminando por las calles de Buenos Aires, fue entrevistada por Oliver Quiroz para A la tarde, contándole a él los pormenores de su visita y muchos más detalles: desde cuál es su vínculo actual con el antecesor de Javier Milei, hasta su opinión respecto a los videos filtrados con Tamara Pettinato.
¿Qué dijo Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández?
En primer lugar, dejó en claro que se quedarán en Argentina junto a Francisco: "Nos vamos a quedar acá, extrañamos mucho, también para que él pueda revincularse con su padre, que hace un año y ocho meses que no lo ve porque no viajó nunca a visitarlo". "Se hace muy difícil que pueda tener una interacción de calidad a la distancia. Ahora estamos acomodando cosas y viendo dónde nos instalamos para que todo sea fluido y de la mejor manera para Francisco, que es lo primordial", añadió.
Respecto al exmandatario, señaló que "con Alberto no tenemos nada de relación" y negó que hubiera impedimento alguno para que pueda acercarse a su hijo: "Él podía ver a Francisco cuando quisiera, jamás hubo un impedimento de contacto, se pusieron días y lugares concretos".
En cuanto a la denuncia, mencionó: "Soy una persona resiliente, pude salir adelante y ocuparme de mi hijo de la mejor manera. De lo demás se encargará la Justicia". También explicó que su alejamiento de las cámaras "fue para sanar cuestiones de muchos años" y deseó que "lo que me sucedió a mí, que fue más visible, ayude a otras personas".
Por otra parte, negó haber estado en pareja luego de su ruptura: "Dijeron muchas cosas, me inventaron muchos novios". Aún así, no le cerró la puerta a volver a enamorarse: "La vida es amor y hay que apostar a eso siempre, es una de las mejores cosas que los seres humanos podemos experimentar".
Finalmente, fue consultada sobre los videos de Tamara Pettinato en Casa Rosada tomando junto a Alberto. "Yo sabía lo que pasaba, me dolió que saliera a la luz, es humillante", disparó.