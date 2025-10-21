Fabiola Yáñez rompió el silencio y habló de los videos de Alberto con Tamara Pettinato: "Yo"

Fabiola Yañez se refirió a su vínculo actual con Alberto y a los videos con Tamara Pettinato.

Fabiola Yañez está de regreso a la Argentina. La mujer que supo ser Primera Dama del país retornó al mismo para que su hijo Francisco pueda visitar a su padre, el expresidente Alberto Fernández, con quien tuvo una separación envuelta en escándalo y con una denuncia por violencia de género mediante.

Caminando por las calles de Buenos Aires, fue entrevistada por Oliver Quiroz para A la tarde, contándole a él los pormenores de su visita y muchos más detalles: desde cuál es su vínculo actual con el antecesor de Javier Milei, hasta su opinión respecto a los videos filtrados con Tamara Pettinato.

¿Qué dijo Fabiola Yañez sobre Alberto Fernández?

Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández.

En primer lugar, dejó en claro que se quedarán en Argentina junto a Francisco: "Nos vamos a quedar acá, extrañamos mucho, también para que él pueda revincularse con su padre, que hace un año y ocho meses que no lo ve porque no viajó nunca a visitarlo". "Se hace muy difícil que pueda tener una interacción de calidad a la distancia. Ahora estamos acomodando cosas y viendo dónde nos instalamos para que todo sea fluido y de la mejor manera para Francisco, que es lo primordial", añadió.

Respecto al exmandatario, señaló que "con Alberto no tenemos nada de relación" y negó que hubiera impedimento alguno para que pueda acercarse a su hijo: "Él podía ver a Francisco cuando quisiera, jamás hubo un impedimento de contacto, se pusieron días y lugares concretos".

En cuanto a la denuncia, mencionó: "Soy una persona resiliente, pude salir adelante y ocuparme de mi hijo de la mejor manera. De lo demás se encargará la Justicia". También explicó que su alejamiento de las cámaras "fue para sanar cuestiones de muchos años" y deseó que "lo que me sucedió a mí, que fue más visible, ayude a otras personas".

Por otra parte, negó haber estado en pareja luego de su ruptura: "Dijeron muchas cosas, me inventaron muchos novios". Aún así, no le cerró la puerta a volver a enamorarse: "La vida es amor y hay que apostar a eso siempre, es una de las mejores cosas que los seres humanos podemos experimentar".

Finalmente, fue consultada sobre los videos de Tamara Pettinato en Casa Rosada tomando junto a Alberto. "Yo sabía lo que pasaba, me dolió que saliera a la luz, es humillante", disparó.