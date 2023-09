Fabián Gianola rompió el silencio tras las denuncias de abuso: "Es una decisión"

El actor y comediante, denunciado por abuso sexual con acceso carnal, habló tras desaparecer de los medios. El descargo de Fabián Gianola en una entrevista a Intrusos.

Fabián Gianola reapareció en la televisión luego de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal que recibió de parte de Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, y fue duramente criticado tras sus declaraciones. "Sobreactuado", lo lapidó el panelista Sebastián "Pampito" Perelló luego de ver el tape con la entrevista al actor.

"Estás como desaparecido del medio", le dijo un cronista de Intrusos (América TV) a Gianola, quien asistió al teatro para disfrutar una función de la obra La divina comedia, en la Avenida Corrientes, para intentar soltarle la lengua. "Estoy bien. Terminando las cosas que tengo que terminar y bien, tranquilo. Ocupándome de mí para volver, seguramente. Tengo ofrecimientos de teatro para el verano, pero estamos viendo", contestó el comediante en un tono monocorde y tranquilo. Al mismo tiempo, resaltó "no tengo apuro" cuando le preguntaron si pensaba regresar al teatro o a la televisión en el corto plazo.

Al ser consultado por las causas de Fernanda Meneses (quien lo denunció a mediados de 2019 en un juicio que falló a favor de Gianola) y Viviana Aguirre (el juicio oral a Gianola comenzará en febrero del año que viene), sentenció: "Se cerraron todas las causas, queda solo una. Vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien. Una de las denuncias tenía doble falta de mérito con una persona (Meneses) que no pudo presentar una sola prueba. Estoy tranquilo, es cuestión de que llegue el momento".

"A esta altura del tiempo, 5 años, estoy muy tranquilo. La gente me brinda su cariño, yo voy al teatro, a comer afuera, no me ha pasado nada. Todo es bueno, cariño, apoyo y respeto. Cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue", agregó. Por último, Gianola lanzó una advertencia y adelantó: "Cuando termine todo, a lo mejor vamos a empezar a aclarar las situaciones. Cuando pueda hablar de las denunciantes... porque ahora no se puede y es mejor ser un caballero y respetar. Es una decisión mía".

Pampito fulminó a Fabián Gianola: "Sobreactuado"

De vuelta en el piso, los panelistas de Intrusos lapidaron a Gianola y Pampito llevó la voz líder al proclamar: "Sorprende el tono. No entendí la sonrisa constante al hablar de temas serios. Es como una sonrisa sobreactuada". "Me parece que es una sonrisa de nervios", completó Pablo Layus, quien agregó que en este tiempo fuera de los medios Gianola se habría dedicado a un negocio de una lavandería ubicada en la zona donde vive.