Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual

La Cámara Nacional de apelaciones en lo criminal y correccional revocó la falta de mérito y finalmente el actor tendrá que enfrentar un juicio por la denuncia de abuso sexual que presentó Viviana Aguirre.

Las malas noticias siguen para Fabián Gianola en este arranque de 2022, en el marco de las múltiples denuncias que tiene en su contra por abuso sexual y por acoso. Ahora, el actor y comediante de 59 años fue procesado por abuso sexual contra Viviana Aguirre, una de las tantas excompañeras que lo acusó en el ambiente artístico.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de apelaciones en lo criminal y correccional hizo lugar, en un fallo dividido, al recurso de apelación que había presentado Aguirre, le trabó un embargo por 800 mil pesos y le prohibió la comunicación con Aguirre. Los jueces que determinaron esta nueva instancia en la causa fueron Mariano A. Scotto, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich. La decisión judicial indica además que no se requerirá en principio la prisión preventiva de Gianola.

Qué dice la sentencia que procesó a Fabián Gianola

En la sentencia, a la que tuvo acceso El Destape, el juez Cicciaro aclara, entre otras cosas, que "los dichos de las querellantes (Fernanda) Meneses y Aguirre resultan más creíbles que la negativa opuesta por el imputado". El magistrado Mariano A. Scotto suscribió a los argumentos de su colega para implementar el procesamiento.

Fabián Gianola fue procesado por abuso sexual contra Viviana Aguirre.

Si bien se nombra al pasar la denuncia presentada por Meneses, el fallo aclara que la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía contra la víctima aplica con Aguirre, en tanto fue ella quien recurrió los fundamentos del Ministerio Público Fiscal luego de que dictara la falta de mérito. "Contrariamente, Fernanda Meneses no recurrió el auto de falta de mérito relativo a los hechos por los cuales se la tuvo por querellante", puntualiza el escrito.

Los jueces Cicciaro y Pociello Argerich coincidieron en que basados sobre las pruebas recolectadas en la causa y la ley de Protección Integral de las Mujeres, "se estima que las constancias reseñadas constituyen indicios suficientes para alcanzar el juicio de convicción" sobre la responsabilidad de Gianola.

El tercer juez de la Sala, Mariano Scotto, se había inclinado por confirmar la falta de mérito y profundizar la investigación.

La información fue difundida en un principio en vivo por Intrusos (América TV) durante el programa de este lunes 14 de marzo. En el estudio, fueron contundentes con todos los datos tanto la conductora Florencia "Flor" de la V como sus panelistas Maite Peñoñori, Daniel Ambrosino, Virginia Gallardo, Marcela Tauro, Lucas Bertero y Nancy Duré.

La denuncia de Viviana Aguirre contra Fabián Gianola

También en el diálogo con Intrusos, la excompañera del humorista en Radio Colonia (AM 550) detalló a fines de 2021: "Todo el tiempo quería el contacto físico, un día hasta me dio un beso en la boca, me tocó mis partes íntimas... Ahora hay un nuevo caso de una vecina de él".

La denunciante del actor continuó sobre cómo fue evolucionando el acoso que recibía por parte de él: "Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento...". Repasó que él "estaba encima todo el tiempo" y opinó que "si vos tenés una compañera de trabajo no le tocás las partes íntimas".

"Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser", profundizó Aguirre. En la misma línea, aseveró: "Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida porque yo decía ´por ahí lo estoy provocando´. Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!´".

Ella explicó que "fue en mayo de 2019" y que por eso no duraron "ni un mes trabajando juntos". Además, afirmó: "La segunda vez fue cuando giró y me dio un beso en la boca, ahí fue cuando mis compañeros reaccionaron y me dijeron ´¿qué es esto?´. Les dije que yo lo iba a manejar y lo iba a hablar con él, que de hecho ya lo hice un montón de veces".

Justamente como parte de la misma radio, la locutora aseguró que "la última vez (que lo hizo) fue mientras una compañera estaba hablando", por lo que completó sobre aquel entonces: "Me metió la mano en el cachete, en mis partes íntimas directamente. Yo lo miré y su cara no me la olvido más. Obviamente que lo va a negar, pero las pruebas están en la Justicia".

Quiénes acusaron por abuso a Fabián Gianola

Entre las denuncias mediáticas y judiciales, figuran las de: