Una denunciante de Gianola fue acusada duramente por sus familiares: "Me hizo mentir"

Una de las ex compañeras laborales del actor denunciado por abuso y violación recibió una dura acusación por parte de su familia.

El hermano y sobrina de Viviana Aguirre, una de las denunciantes de Fabián Gianola, se expresaron contra la locutora por conductas mitómanas y abandónicas. Padre e hija dieron detalles sobre las situaciones que habrían vivido como consecuencia de las actitudes de Viviana.

"Ella se aprovechó de mí a los 16 años y yo no era viva en ese momento y se aprovechó de mi inocencia para llevar a esa situación que fue denunciar a mi papá. Primero me hizo hacer todo un teatro frente a mis primos, me hizo mentir delante de ellos y me hizo escaparme", comenzó Walter, el hermano de Viviana, en diálogo con Juan Etchegoyen.

La sobrina de Aguirre, Sofía, continuó sobre su experiencia con su tía: "Me llevó a su casa y me dejaba tres días sola. Desaparecía y me dejaba 200 pesos para comer. La pasaban a buscar todos los días autos distintos. Desaparecía y volvía a los tres días con la misma ropa. Primero me hizo hacer todo un teatro frente a mis primos, me hizo mentir delante de ellos y me hizo escaparme. Me llevó a su casa y me dejaba tres días sola. Desaparecía y me dejaba 200 pesos para comer. La pasaban a buscar todos los días autos distintos. Desaparecía y volvía a los tres días con la misma ropa".

"Ella era como una criatura y yo era la adulta. Yo la hacía comer, la hacía bañarse, la hacía cambiarse de ropa. Y después llevaba hombres a la casa y a mi me dejaba abajo y a los hombres los subía en la habitación. Después un fin de semana me dejó en la casa de una amiga y un lunes me citó en un punto de encuentro donde ella nunca llegó", cerró la joven.

La denuncia de Viviana Aguirre a Fabián Gianola

"Todo el tiempo quería el contacto físico, un día hasta me dio un beso en la boca, me tocó mis partes íntimas... Ahora hay un nuevo caso de una vecina de él", relató Viviana Aguirre, ex compañera de Gianola en un ciclo radial, en diálogo con Intrusos.

La denunciante del actor continuó sobre cómo fue evolucionando el acoso que recibía por parte del actor: "Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento. Estaba encima todo el tiempo, si vos tenés una compañera de trabajo no le tocás las partes íntimas".