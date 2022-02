Fabián Gianola reapareció con una inesperada confesión: "Hace seis meses"

El actor decidió romper el silencio y contar la verdad. El actor habló de su nuevo romance con Florencia, joven bailarina de Pasión de Sábado.

Fabián Gianola está enfrentando diferentes acusaciones y denuncias en su contra por abuso y acoso. Sin embargo, pese a estar en el centro de la polémica, el actor intenta hacer su vida normalmente y decidió presentar en público a su nueva novia. Ella se llama Florencia y es bailarina de Pasión de Sábado, el famoso programa de musica tropical que se emite por América.

Al respecto, Gianola decidió romper el silencio y contar desde cuándo se encuentra con su nueva compañera de vida. "Somos amigos. Estoy con Flor hace seis meses, estamos bien y punto", le confió el actor a Radio Mitre, dando por sentado que su romance comenzó mucho antes de que se hicieran públicas las denuncias masivas contra su persona.

Se viralizó un video de Fabián Gianola agrediendo a Flor de la V

Fabián Gianola vive un comienzo de 2022 para el olvido, envuelto en un escándalo absoluto por las numerosas denuncias por abuso sexual y acoso en su contra por parte de varias ex compañeras de trabajo. Para colmo, en las últimas horas, Florencia "Flor" de la V lo destrozó en Intrusos (América TV) con un contundente mensaje.

A raíz de las palabras que realizó la actriz, comediante y conductora, se viralizó en las redes sociales un video de Gianola discriminando a Flor de la V por su orientación sexual. El mismo fue grabado en una entrevista que el artista brindó en enero de 2014, con el programa Desayuno Americano, que se emitió en América TV entre 2011 y 2017.

Durante la entrevista que brindó en enero de 2014 en Intrusos, Fabián Gianola fue consultado por Adrián Pallares acerca de su relación con Flor de la V, teniendo en cuenta que se sabía que no se llevaban bien por un problema que habían tenido tras una visita de él a fines de 2013 a La Pelu, ciclo que ella comandaba por Telefe. "Tengo que volver al tema de Flor de la V para que le demos un cierre, porque quedó como en el aire...", introdujo el conductor.

"Hablando de malas y buenas experiencias... una experiencia que seguramente no volverías a repetir, pero me gustaría una reflexión como para que no te jodamos más en el resto de la temporada con el temita", añadió Pallares, que esperaba con ansias la respuesta del actor.