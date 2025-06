Siempre a contramano: mientras el dólar baja en el mundo en el país se recalienta

El dólar tocó este jueves su nivel más bajo en tres años y medio frente al euro y la libra esterlina, en un contexto de venta masiva de divisas ante la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés más de lo previsto. En la Argentina los dólares financieros superaron los 1.200 pesos. El dólar minorista avanzó cinco pesos o un 0,4% este jueves, a 1.210 pesos para la venta en el Banco Nación, su precio más alto desde el 6 de mayo (1.215). El Banco Central informó que el dólar al público en el promedio de entidades cotiza a 1.209,57 para la venta y 1.165,36 para la compra. El precio del dólar en el mercado mayorista avanzó 6,50 pesos o un 0,5%, a 1.198, en lo más alto desde el 5 de mayo (1.200). En lo que va de 2025 el tipo de cambio oficial sube un 16,3 por ciento. Es la cuarta vez que se acerca a los 1.200 pesos.

Cuando el truco se conoce pierde efecto. Pero cuando ya no quedan más cartas bajo la manga, la magia (una forma sutil de llamar a los artificios), los dólares no alcanzan, ni los alquilados ni los liquidados por el agro, al que se le termina la ventana de baja de retenciones. “El tipo de cambio no está planchado ni controlado, está flotando”, aseguró el viceministro de Economía, José Luis Daza, en un evento ante inversores este jueves, a la vez que relativizó el déficit externo dado a conocer el día anterior. Sin embargo, un día antes Daza en un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) confirmó la intervención en el mercado de dólar futuro durante mayo, para mantener el tipo de cambio pisado, y se atajó en que fue acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo a su último balance, el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por más de 1.500 millones de dólares en mayo, lo que se conoce como seguro de cambio en medio de la bicicleta financiera. La operatoria pasó de 409 millones de dólares en abril a 1.946 millones al cierre del mes pasado.

La estrategia desplegada para mostrar un dólar estable incluyó desde el manejo de retenciones, la política de tasas de interés y la intervención en futuros. El miércoles los futuros dieron un salto y las operaciones a diciembre subieron 13,5% a 1368 pesos. El Gobierno espera que los exportadores de granos que liquidaron por la ventanilla con rebaja de retenciones liquide (así lo dice la norma) en las próximas dos semanas.

Un dato que da cuenta de la intervención. El volumen de contratos de dólar a futuro operados este jueves fue de 1.751.463, mientras que el promedio de la semana pasada fue de 1.225.474. La mano visible del equipo económico se vio en el principio de la rueda, cuando el spot llegó a tocar los 1.188 pesos. En ese mercado se negociaron 1440 millones de dólares. A partir de una mayor intervención en los futuros, el spot (físico) fue bajando. Luego retomaron la senda alcista y finalizaron nuevamente en alza. La desconfianza del mercado que mira como crece la deuda y bajan las reservas, y el mercado no le da el guiño que esperaba. La calificadora MSCI mantuvo a la Argentina como un país de frontera.

Las decisiones del equipo económico reflejan que su prioridad siempre fue bajar la inflación, aunque sea artificial, y la manera que elige es atrasando el dólar. Mientras continúa la “estabilización nominal”, la balanza comercial de mayo arrojó un superávit de 608 millones en mayo, monto que puede considerarse algo escueto (aunque para nada inédito) dada la estacionalidad de las exportaciones. En la misma línea, ayer el INDEC informó que el déficit de cuenta corriente del 1T25 superó los 5.000 millones de dólares (cuando el FMI preveía un déficit menor a 3.000 millones para el año completo).

“Todo esto confirma que, más allá del equilibrio fiscal y del creciente aporte del sector energético a la generación de divisas, a este tipo de cambio el país necesita mucho ingreso de capitales para seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda en moneda extranjera sin perder reservas”, señala la consultora 1816. Y esto el mercado ya lo sabe.