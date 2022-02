Flor de la V denunció en vivo a Fabián Gianola: "No me lo contó nadie"

La celebridad reveló cómo fue su experiencia laboral con el actor denunciado por abuso sexual por más de 10 mujeres.

Florencia de la V se refirió a su propia experiencia con el actor Fabián Gianola, en relación a las denuncias por abuso sexual que el humorista enfrenta. La conductora de televisión recordó al público que ha trabajado con él en numerosas ocasiones, tanto cuando aún no era famosa como cuando ya era cabeza de compañía.

Ivo Cutzarida visitó Intrusos y habló sobre el caso de su colega, con quien también trabajó en algunas ocasiones. A pesar de que dejó en claro que cree que está bien que se hayan abierto los ojos en relación a las conductas machistas y abusivas por parte de algunos hombres del medio, cuando fue consultado por su opinión sobre Gianola, el actor solo se abocó a hablar de su faceta profesional y Flor de la V aprovechó para contar cómo es como persona.

"Él es un gran actor, un gran comediante. Yo solo hice un sketch con él", enunció Cutzarida y, acto seguido, De la V soltó: "Y un pésimo compañero, a eso lo agrego yo. Yo lo tuve en La Pelu, debuté en el teatro con él en Más Pinas que las Gallutas. Lo conozco de pe a pa, a mí nadie me lo contó".

De la V recordó que en su primera obra teatral, en la que reemplazó a Cris Miró, compartió elenco con Gianola. "Desde el 98, cuando yo no era nadie que todos podían decirme lo que querían, como me lo decían arriba y abajo del escenario, hasta cuando trabajaba como protagonista en La Peluquería", enunció y cerró: "Por lo tiempos de la justicia y por las cosas que están pasando, yo le creo a todas las mujeres que denuncian. Elijo creer esos testimonios porque creo en cada uno de ellos.

El pase de factura de Flor de la V a Ivo Cutzarida

Hace algunos años Ivo Cutzarida hizo algunas declaraciones transfóbicas sobre Flor de la V y ella se lo recordó en vivo, a modo de ejemplo de que se puede cambiar de parecer, ya que hace tiempo el actor le dejó en claro que no tiene nada contra ella. "A veces, desde ese lugar, desde el biologicismo, se puede hacer mucho daño", comenzó su descargo la celebridad.

"Yo soy una mujer grande, con casi 50 años, que he atravesado muchas cosas y me las puedo bancar, pero muchas otras no y con esos dichos se lastima", agregó Florencia y remató: "En las provincias matan. Pero qué bueno que hayas podido cambiar tu manera de pensar".