Escalofriante denuncia de una masajista contra Gianola: "En la zona íntima"

El actor recibió una nueva denuncia penal. Se trata de una masajista que atendió a Fabián Gianola en 2012 en un hotel de Puerto Madryn.

Fabián Gianola recibió una nueva denuncia por abuso sexual por parte de una masajista que lo atendió hace casi diez años. La periodista Cora de Barbieri ofreció información sobre este nuevo caso que deberá enfrentar el actor tras la acusación de la joven que prefirió no revelar su identidad a los medios.

"Se trata de una mujer, un caso que ya habíamos comentado aquí (en el programa de TV A la Tarde), que habría sufrido un ataque por parte de Fabián Gianola en el año 2012. Ella es masajista y voy a reservar su identidad porque así lo quiere ella", comenzó su relato la panelista de América TV sobre cómo se dio el contacto entre la denunciante y Gianola. "Está presentada en la Justicia de Puerto Madryn la denuncia penal hecha por esta persona".

La conductora Karina Mazzocco soltó una reflexión tras lo informado por De Barbieri, en alusión a que este caso era conocido de manera mediátida pero ahora la víctima decidió llevarlo a la Justicia: "Hasta ahora era una denuncia de los medios y con esto toma otro calibre".

"Es muy fuerte leer lo que relata esta mujer, lo que vivió el 5 de mayo del 2012 exactamente. Dice que fue convocada ese día para dar un masaje terapéutico y descontracturante al pasajero Fabián Gianola", continuó la panelista. Y luego dio a conocer lo relatado por la mujer que acusa al actor: "'La primera impresión al entrar a la habitación fue que Gianola estaba esperándome cubierto solo con una toalla chica en la zona íntima', cuenta ella".

Además, la denunciante hizo alusión a conductas incomodantes por parte de Gianola: "Hacía poses todo el tiempo en la camilla y me pedía que le hiciera masajes en los glúteos y debajo de ellos, cosa a la que yo no accedí. Me hice la desentidida varias veces porque me incomodaba todo lo que sucedía".

Fabián Gianola habría encontrado el punto débil de la denunciante en medio de la sesión

La denunciante le contó a Gianola durante el masaje que tenía cuatro hijos y que estaba soltera, tras una consulta por parte del actor sobre cómo estaba formada su familia. "Él se aprovechó de eso y de la relación de poder que tenía por el hecho de ser famoso y mi necesidad urgente de mantener a mi familia con mi trabajo, que era mi única fuente de ingreso", concluyó su informativo descargo Cora de Barbieri, parafraseando a la masajista.