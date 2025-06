Expulsión de Gran Hermano: un participante tuvo que abandonar la casa de inmediato.

Gran Hermano ya entró en su etapa final: ya quedan los 8 últimos participantes en carrera y la producción aprovecha para mostrarles algunas sorpresas y reactivar el juego en su último tramo. Sin embargo, la sorpresa de este domingo 1 de junio no fue tan grata, ya que uno de los participantes quedó inmediatamente expulsado de la casa por decisión de la producción.

El pasado miércoles, ocho exparticipantes ingresaron a la casa para acompañar en el juego a sus excompañeros: Petrona, Luciana, Andrea, Santiago "Bati", Chiara, Jennifer, Giuliano y Martina fueron los elegidos para apoyar a los finalistas en este último tramo de aislamiento. Sin embargo, uno de ellos no pudo contenerse en contar información del exterior y la producción decidió expulsarlo.

Se trata de Santiago "Bati", el participante que estaba acompañando a Eugenia. El exconcursante reveló varios detalles del exterior que los participantes, aislados hace 6 meses, no podían conocer ya que podían interrumpir sus estrategias de juego al saber información de "afuera" o cómo piensa el público a la hora de votar quién sigue o no en competencia.

Atónito por la decisión de la producción, Santiago "Bati" se despidió de sus compañeros y especialmente de Eugenia, y se despidió de la casa por la puerta giratoria. Una vez en el estudio, pidió disculpas por su accionar y reveló que nunca tuvo la intención de entorpecer el juego.

A puro grito: se filtró un video terrible de Chiara Mancuso de Gran Hermano

Chiara Mancuso, una de las ex participantes más polémicas de Gran Hermano (Telefe), volvió al reality para la recta final y protagonizó una escandalosa discusión a los gritos que quedó registrada por las cámaras de la casa y no tardó en hacerse viral. El furioso descargo de la hija del ex futbolista Alejandro Mancuso frente a sus compañeros.

En los últimos programas de Gran Hermano ingresaron los ex participantes Chiara Mancuso, Andrea Lázaro, Santiago “Bati” Larrivey, Martina Pereyra, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría y Luciana Martínez para hacer equipos con los 8 jugadores que aún quedan en competencia y Selva eligió a Chiara para sorpresa de sus compañeros. “Más vale loco conocido que loco por conocer”, sostuvo la participante.

Pero la tranquilidad no tardó en desaparecer cuando Chiara se mostró enfurecida con la producción de Gran Hermano y se filtró en redes sociales un audio suyo manifestando una decisión tajante sobre su futuro en el reality: "Me quiero ir sin perjudicar a Selva, no la enchastren. Yo me voy a la tarde porque me van a cancelar en todos lados y no es la idea. No, es que literalmente o sea, es una tomada de pelo. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo, es una vergüenza. Perfecto, gracias, se recontra cagaron en mí. Esto deciden, o sea, esto es un papelón porque que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón literalmente. Me voy a ir mañana pero me dijeron de una forma horrible. Estoy re caliente mal".