Exfigura de MasterChef Celebrity destrozó al programa: "No volvería"

Una de las mayores figuras de la segunda temporada de MasterChef Celebrity aseguró que no volvería a participar del popular certamen gastronómico, pese a haber llegado a las instancias finales. "He llegado a mi casa y decía 'basta no voy más'", se sinceró la participante que también reveló que a veces ve el edición actual de la competencia culinaria que se emite a diario por la pantalla de Telefe.

El éxito de cada edición de MasterChef Celebrity es innegable. Los números del rating lo convirtieron en uno de los productos más vistos de la televisión argentina en el último tiempo y sus participantes alcanzaron niveles de popularidad asombrosos. Pero así como es un éxito ineludible, los famosos que participan y participaron del ciclo tuvieron que brindarse completamente para avanzar en el certamen. De esta forma lo vivió una de las participantes más queridas, que reveló no haberla pasado tan bien por momentos.

"No volvería a participar, yo los acompaño desde casa, pero es mucho estrés. Estuve a punto de ganar, pero es mucho estrés", aseguró Georgina Barbarossa, finalista de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. En diálogo con PrimiciasYa, la actriz reveló que después de la final de la competencia tuvo que irse dos meses a su casa de Villa Giardino, Córdoba, para bajar el nerviosismo: "Me tuve que ir a descansar porque es un estrés impresionante".

"Nunca en la vida me imaginé que iba a llegar a la final, muy bien ganado por Gastoncito (Dalmau). Yo los prefiero acompañar desde casa o ir al estudio en una visita especial", agregó la reconocida actriz. Sobre la actual temporada de MasterChef Celebrity, Barbarossa aseguró que lo ve cuando puede e insistió en el estrés que se vive. "Es mucha exigencia y la gente no se imagina la presión que uno siente. Yo creo que hay que relajarse un poco, y eso que yo también he llorado", contó la actriz.

El programa que tendrá en Telefe

Además de hablar de su paso por MasterChef Celebrity, Georgina Barbarossa confirmó que conducirá un programa por la pantalla de Telefe. El ciclo comenzará en el 2022 e irá por las mañanas. "No puedo adelantar mucho. Puedo decir que es a la mañana, antes de Flor (Peña), es con cocina y será muy divertido. No sé la fecha de estreno todavía pero estoy muy contenta", reveló la actriz, contenta por el futuro laboral que se avecina. Además, acompañará a Pedro Alfonso en su regreso a Carlos Paz con Una noche en el hotel, una comedia que promete ser un éxito.