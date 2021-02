La interna de Boca sigue primera en la agenda de los programas deportivos. Esta vez, el conductor de ESPN FC Alejandro Fantino compartió al aire una serie de datos sobre la supuesta reunión entre los jugadores del plantel xeneize y se armó el debate sobre el sustento de sus declaraciones.

Al momento de alardear con la información obtenida sobre la supuesta reunión entre los jugadores de Boca en la que, en medio de los reclamos, le plantearon a la dirigencia del club que si "tocan a uno y nos tocan a todos", el primero en salir al cruce de Alejandro Fantino fue Oscar Ruggeri quien señaló que "tocan a uno y nos tocan a todos no quiere decir que hay cuatro o cinco que no están de acuerdo".

De todos modos, el proveedor de la información insistió que el planteo del equipo fue "unánime". "Me lo recontra confirman. Juro que en la mayoría de las cosas ustedes tienen mucha más información que yo. En esta, síganme", pidió al tiempo que contó otra razón del enojo del plantel.

"Les voy a contar tal cual me lo cuentan mis fuentes", inició y relató que los jugadores solían comer en un espacio que fue ocupado por el Consejo por lo que los jugadores fueron trasladados a la sala de juveniles que no dispone de "un baño en el mismo piso" hasta que lo interrumpió Diego Latorre.

"Estamos descartando el chisme de la información, ¿no? Porque se mezcla a veces todo", expresó con incomodidad el ex futbolista. "No sé qué es verdad y qué no", agregó por lo que Fantino volvió a insistir con la veracidad de la información compartida.

"Yo tiro una información de lo del restaurant que tiene que ver, me parece, con el clima de Boca y Diego propone analizar si esto es chisme o información", lamentó hasta que entró Latorre nuevamente en el debate.

"¿Sabés la cantidad de veces que dijeron cosas de mí que no fueron ciertas, que no son ciertas?", insistió el ex futbolista, a lo que el periodista le preguntó si acaso desconfiaba de sus fuentes.

"¿Está discriminada la información del chismerío? Porque escuché 24 horas sobre algunos temas y después es difícil de constatarlo con la realidad", retomó Latorre y, encendido, el conductor del programa lanzó: "¿Desconfiás de mis fuentes de mi información?".

Latorre, lejos de la provocación, opinó que los futbolistas, a veces, "para ganar consenso con la prensa, venden información que es falsa" y argumentó que "algunas informaciones a veces no tienen sustento".

"¿Vos querés que yo te cuente mi fuente cuando termine el programa?", propuso Fantino al tiempo que concluyó: "Diego, pero, si no traemos la información, no podemos hacer periodismo".

Los cuestionamientos a la información de primera mano de Fantino

Lo sucedido en la noche de ESPN en donde panelistas se enfrentan al conductor por el peso de la información que comparte tiene sus precedentes.

El primer cruce se vivió en el programa de América con los panelistas Luis Ventura y Marcela Tauro que se cruzaron entre sí por la delicadeza de la información y la responsabilidad pertinente para reproducirla como fue el caso de los audios inéditos entre los profesionales que "cuidaron" de la salud de Diego Maradona en su última semana de vida.

Como muchos comentarios circularon acerca de Diego Maradona y su consumo problemático de drogas, la ira de las hijas mayores del campeón del '86 no tardó en hacerse notar ante los ojos de Fantino, acusado de "no tener memoria".