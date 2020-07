Gastón Recondo es panelista de Polémica en el Bar. Justamente, fue allí donde ejerció un acto insólito al desacreditar a un doctor: silenció al profesional de la salud y no lo dejó explayarse sobre la temática que estaban tratando.

El damnificado fue Adrián Cormillot, quien quiso opinar sobre la situación de Lionel Messi en Barcelona y su posible salida del club en el año 2021. Ante sus palabras, Recondo lo invitó sutilmente a callarse: "Yo no te discuto de medicina, te lo pido por favor".

“Este tipo de teorías de que Messi no podría jugar acá, habla de que Messi no tiene la ductilidad para…”, comenzó diciendo Cormillot, y Gastón ni siquiera lo dejó terminar. Directamente, optó por desacreditarlo por abordar un tema en el que él se consideró más capacitado.

“No, no, no. Te pido por favor, yo no te discuto de medicina. Vos decís que Messi no podría jugar en otro lado, cuando es el único que podría jugar donde se le cante. Porque nadie juega mejor que él”, enfatizó Recondo, visiblemente molesto ante las palabras manifestadas por parte del profesional de la salud.