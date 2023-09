Escándalo en el Bailando: la hija de Floppy Tesouro le dijo "pelotudo" a Tinelli en vivo

Moorea, la hija de 7 años de Floppy Tesouro, insultó a Marcelo Tinelli al aire en el Bailando 2023.

Floppy Tesouro es una actriz y modelo de 38 años que recientemente protagonizó una fuerte polémica en el Bailando 2023 (América TV), el histórico concurso de baile conducido por Marcelo Tinelli. En una reciente emisión, la mediática estuvo presente junto a su hija Moorea, de 7 años, para apoyar a su amigo Kennys Palacios. Sin embargo, la niña sorprendió a todos al insultar a Tinelli al aire y lo que se suponía que iba a ser una noche de tranquilidad terminó con una fuerte polémica que despertó todo tipo de comentarios en las redes.

Todo comenzó cuando Marcelo le dio el micrófono a Floppy, quien explicó que había ido a la pista para hacerle compañía a Kennys, estilista y peinador personal de Wanda Nara, y contó que suele peinar y maquillar tanto a ella como a su hija. Fue entonces cuando el conductor le habilitó la palabra a Moorea y se desató un tenso ida y vuelta, que culminó con la niña diciéndole "pelotudo" al aire.

Tinelli le preguntó a la hija de Tesouro si le gustaba cómo Kennys la maquillaba y peinaba, a lo que la pequeña respondió con total sinceridad: "No". Fue entonces cuando Marcelo le preguntó cómo le iba en la escuela. La niña respondió que bien y sumó, desafiante: "A vos no te iba tan bien...". Inmediatamente, Tinelli le contestó: "Yo era excelente alumno. ¿Qué sabés vos de mi vida, pendeja? Perdón que te diga pendeja, pero me salió así decírtelo".

Lejos de quedarse callada, la niña le contestó: "Y yo te diría que sos un pelotudo". Tanto el conductor del ciclo como el resto de los presentes se quedaron impactados por su respuesta y el momento generó una gran repercusión en las redes. Mientras algunos televidentes opinaron que la niña hizo bien en defenderse, otros se indignaron y sostuvieron que sus padres deberían enseñarle a no insultar.

Las reacciones en las redes por el insulto de la hija de Floppy Tesouro a Marcelo Tinelli