Era figura de A24, la echaron y ventiló toda la verdad: "Casting sábana"

La conductora fue echada del medio del Grupo América en medio de una polémica pelea y se mudó a YouTube. Desde la plataforma de videos, respondió una de las preguntas más fuertes sobre las figuras del espectáculo.

Las figuras de los medios de comunicación, y en especial de la televisión , suelen callar muchas situaciones que ocurren puertas para adentro, sin embargo, una periodista que fue echada de A24 hace pocos meses decidió responder una de las preguntas más polémicas que todos los televidentes quieren saber: "¿Existe el casting sábana? La conductora no escondió nada y contó algunas historias puntuales.

Marcela Pagano conoce el mundo de la televisión y la radio desde hace muchos años y se atrevió a confirmar lo que todos piensan que sucede en los medios de comunicación. La periodista que trabajó y trabaja en medios de comunicación del calibre de TN, El Trece, Del Plata, América TV y A24, entre otros, no tuvo problemas en referirse a uno de los temas más cuestionados y dio detalles importantes sobre el "casting sábana". Pagano, que se especializó en temas económicos en los medios de comunicación, siempre fue muy activa en redes sociales, pero volcó gran parte de su contenido a esas plataformas luego de su salida en malos términos del Grupo América. Fue por ese canal que la periodista decidió responder preguntas de sus seguidores y no esquivó la consulta sobre si "¿existe el casting sábana?".

En un reel publicado en su cuenta, Marcela Pagano no solo confirmó la existencia de esas prácticas en la televisión, sino que también contó experiencias que vivió de cerca. "Sí claro que existe el casting sábana", aseguró la conductora de radio Del Plata antes de contar dos "anécdotas", tal como ellas las definió. "Siempre cuento la anécdota de una periodista muy reconocida, que cuando empezó en los medios en realidad no era periodista, no tenía ningún paso por ningún medio más que por situaciones de desfilar o de hacer presencias. Y se convirtió en una periodista muy reconocida", afirmó Pagano. Continuando con el relato, la presentadora indicó: "Y lo hizo a costa de que la pareja llamaba constantemente para que ella tuviera un espacio en los medios. Un hombre muy poderoso. Ese lo presencié yo, trabajé en varios programas donde él ponía pauta y decía 'te pongo más guita pero ponémela'".

En ese mismo sentido, Marcela Pagano contó otra historia al respecto en la que dejó aún más información. "Esa mujer que era muy conocida en la noche, sobre todo en círculos VIP donde accedían empresarios. Y pasó de ser una chica que hacía presencias en boliches a tener un lugar preponderante en los medios", señaló.

"Pasó a ser casi una señora a la que se le estudió un cambio de imagen. Me acuerdo que le hicieron recortar su cabello, que era casi una nave insignia de su marca, para que pareciera más fina o más centrada. Y era todo un lavado de imagen que venía de quién después se terminó siendo el marido", concluyó Pagano sin guardarse nada.