Tras su despido, Marcela Pagano reveló las "listas negras" de América TV

La famosa periodista hizo un fuerte descargo en donde contó todos los detalles detrás de su despido del canal.

Luego de su inesperado despido de A24, Marcela Pagano debutó en su nuevo programa de radio e hizo un fuerte descargo contra el canal. La periodista económica aprovechó su nuevo espacio para sacar a la luz varias verdades tras su paso por el canal de Daniel Vila.

Pagano inició un magazine en Radio del Plata llamado A quién quiera oír y, antes de comenzar con los contenidos programados para el día, leyó un contundente descargo que escribió tras haber sido desvinculada de forma abrupta. "Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de la radio por darme este espacio, por confiar en mi capacidad como periodista para construir un espacio plural. Acá estoy para hablar con ustedes de todo lo sucedido", empezó por decir.

Luego, comenzó apuntó directamente contra el canal: "Creo que decir la verdad nunca es un costo, es una virtud. Y no tengo miedo, soy una trabajadora honesta. Como ustedes saben, hace unos días fui injustamente despedida del Grupo América". A continuación, reveló: "Lamentablemente en esa empresa utilizan métodos turbios para acallar voces que ponen en juego intereses políticos y económicos".

Pagano aseguró que esta es "una maniobra común en el canal de noticias" y que "el canal ha montado un sinfín de versiones que no coinciden con la que luego dan los afectados. La intención es callar, amedrentar, desprestigiar, presionar y silenciar". "A mí me invitaron a una causa sin fundamento, me invocaron a una discusión privada y telefónica con un productor del canal con el que sólo trabajé cuatro días y que yo misma pedí a una coordinadora del canal que intervenga por su incumplimiento de los horarios laborales que el programa requería", continuó sobre los motivos que desembocaron en su despido.

Además, lanzó que la situación todavía no fue esclarecida y que se encuentra atando cabos sobre la situación en la que la "involucraron". "Inventaron testigos de los que nunca pudo existir testimonio alguno, ni siquiera sé a ciencia cierta si ese empleado denunció exactamente lo que le invocan. Porque lo seguí cruzando hasta el último día en el canal y jamás me explicitó algún problema conmigo. Ni él ni ningún otro compañero", sentenció.

Cómo fue el despido de Marcela Pagano

En este mismo descargo, la periodista hizo eco sobre lo abrupta que fue su desvinculación y la poca consideración que tuvieron con ella como empleada. "La empresa me dejó un testimonio en mi contra, en manos del personal de seguridad en un sobre. Era un texto sin firma, sin DNI. Escrito a computadora, con términos legales. Usado llamativamente para emparentar una discusión periodística que ocurrió por teléfono a un episodio de maltrato", confesó.

Luego, añadió: "Mi respuesta a Recursos Humanos fue que yo no podía dar por válida esa denuncia. ¿Cómo podía saber yo si no estaban usando el nombre de un compañero o su firma si la misma no figuraba en ese papel? ¿Y si lo estaban usando a él o su nombre? Insisto, si no había firma, si no estaba escrito por su puño y letra, ¿por qué daría yo por sentado que esa nota había sido escrita por él?".

Particularmente sobre el despido puntualizó: "La denuncia apareció cinco meses después y fue causal de despido sin previo aviso, sin sanción previa alguna, sin instancia de diálogo alguna con el involucrado". Incluso, confesó que en los últimos siete meses trabajó bajó una gran presión que jamás había experimentado en sus 17 años de carrera. Por último, sentenció: "Existen las listas negras en ese canal. Yo no tengo un antecedente de censura, como quien hoy gerencia el canal".