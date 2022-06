En una noche decisiva, una querida participante quedó fuera de MasterChef Celebrity

Durante la gala de semifinales, las concursantes tuvieron que reversionar su mejor plato durante la competencia.

Una nueva participante quedó fuera de MasterChef Celebrity luego de una velada atravesada por la perfección y la memoria. En las instancias finales de La Revancha, el jurado propuso una consigna que desafiaba a los participantes superarse a sí mismos y demostrar cuánto habían aprendido, pero una concursante no cumplió con las expectativas y quedó fuera.

En la velada de semifinal, donde se definiría a las dos finalistas del programa, las participantes fueron desafiadas a recrear el mejor platillo que hicieron durante su paso por la competencia. A Vicky Xipolotiakis y Sofía Pachano les jugó un poco en contra, ya que se trataba de recetas que presentaron durante la primera temporada, pero para Juariu fue más sencillo, ya que ella formó parte de la tercera temporada. Con esta premisa compleja y desafiante, una concursante no estuvo al nivel de exigencia del jurado y abandonó las cocinas.

Luego de varias dificultades, problemas para recordar la receta a la perfección y mucha presión encima por las exigencias del jurado, la tres semifinalistas presentaron sus platillos y obtuvieron devoluciones detalladas. En este contexto, Sofía Pachano se coronó como la mejor de la noche y se convirtió en la primera finalista, mientras que la decisión más difícil se dio entre Vicky Xipolitakis y Juariu.

Finalmente, Juariu se convirtió en la séptima eliminada del reality show y no logró llegar a instancias finales. La periodista e infleuncer tuvo que volver a hacer su platillo de cuscús con palta y chutney pero los resultados no fueron los esperados y el jurado decidió dejarla fuera.

La despedida de Juariu de MasterChef Celebrity: La Revancha

Durante su primer paso por MasterChef Celebrity, Juariu demostró su gran talento para la cocina y alcanzó instancias finales. Precisamente, se ubicó en el podio del tercer lugar en la última temporada y en esta instancia de la competencia llegó al mismo lugar. Con gran emoción y agradecida por la oportunidad, Juariu se despidió del programa.

"Es una caricia al alma que te digan cosas lindas personas que admiras. No sabía que me gustaba tanto la cocina, pero acá me conectó con muchas personas", comenzó por decir Juariu y sentenció con un pedido muy especial: "Me encanta representar a Tucumán acá y me gustaría ver muchas más tonadas del interior en la tele, yo llegué de casualidad pero quiero que más gente de mi provincia pueda lograrlo"