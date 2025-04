Se hizo viral un video de Mirtha Legrand hablando sobre Eva Perón.

Con 98 años, Mirtha Legrand es una de las personalidades de la televisión argentina con más trayectoria en el medio y nunca perdió vigencia. Tal es así que en los últimos días la conductora se hizo viral por un fragmento de su programa en el que habló de Eva Perón.

La conductora y abuela de Juana Viale nunca fue una gran simpatizante del peronismo, ya que a lo largo de su carrera tuvo comentarios en contra de esta corriente política. Por ese motivo es que causó sorpresa el video que se viralizó de Legrand ponderando a Eva Perón en una anécdota junto a su difunto marido, Daniel Tinayre.

Legrand tenía sobre su escritorio un portarretratos con una imagen de su esposo junto a Evita en un set de grabación: "Esta es Evita con el pelo negro, este es Daniel (Tinayre), quien fue mi marido durante tantos años, y esta era el director Reinhart, estaban haciendo una película en los estudios Baires. Fue con Alicia Barriera la película, me contó Daniel. Mirá vos, con el pelo oscuro", comentó Mirtha. Y cerró: "Yo la tengo en mi casa a esta foto. Muy bien, estamos escuchando No Llores por Mí, Argentina. Qué notable, todo lo que desencadenó esta mujer".

El pedido de Mirtha Legrand a Javier Milei en los Martín Fierro

"¡Por favor, no cierren el INCAA! Quiero decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, que fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso", sostuvo Legrand, tajante. Y sumó: "Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista".

Mirtha Legrand.

El pronunciamiento de Mirtha Legrand sobre el conflicto de Viviana Canosa y Lizy Tagliani

“El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", comenzó la diva de los almuerzos. “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”, continuó Mirtha. Y cerró: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también".

El reclamo de Mirtha Legrand a su familia por no asistir a su homenaje

"El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo”, agradeció Mirtha. Filosa, la "Chiqui" atendió a su familia con un fuerte reclamo: "Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia".