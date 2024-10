Lo dijo en vivo: una figura de América TV blanqueó que es "peronista" en medio de la crisis de Milei

Figura de América TV blanqueó su afinidad política frente al recorte de Milei: "Peronista".

Una de las figuras más convocantes de América TV blanqueó su ideología política en medio del recorte del Gobierno de Javier Milei y sorprendió a todos sus compañeros de trabajo. El fuertísimo descargo de una de las conductoras del canal de aire frente a un conflicto con el periodista Pablo Duggan.

El cruce con revelación se dio al aire de Intrusos cuando Florencia de la V anunció una interna entre su equipo y Pablo Duggan, conductor de Duro de Domar (C5N). "Duggan sigue hablando de nosotros...", indicó Florencia antes de pasar a un informe donde se escuchó un recorte del periodista criticando al equipo de trabajo del histórico programa de chimentos: "Son todos gorilas. Parece que para ser panelista de espectáculos tenés que ser gorila. De 10, 9 son gorilas".

Luego del breve informe, Florencia de la V lanzó un contundente descargo y aclaró su ideología: "Se ve que no ve este programa porque la conductora es trava y peronista". Por otro lado, el panelista Pampito indicó que Duggan lo llamó para "tratar de hacerlo kirchnerista" y si bien se mostró en las antípodas ideológicas, blanqueó que trabaja para el mismo grupo del canal C5N.

Impacto por lo que dijo Flor de la V sobre Macri en América TV: "En su despacho"

Florencia de la V se mostró escandalizada con los videos filtrados del expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y lanzó una fuerte reflexión que también salpicó al expresidente Mauricio Macri en medio del tenso momento que se vive en el escenario político, a raíz de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género y la crisis socioeconómica galopante del gobierno de Javier Milei.

La fulminante declaración de Flor de la V se dio al aire de Intrusos (América TV) cuando ella y sus panelistas debatieron sobre el video de Alberto con Tamara Pettinato en la Casa Rosada. “A mí lo que me pasa con esa imagen tan puntual del presidente en esa posición con Tamara, es que pienso en todas las cosas que pasaban en el país. Donde él moje la brocha, si tiene un amante o no, no me interesa, pero me pasa que había cosas gravísimas sucediendo en este país ¡Las cosas que pasaban, las que faltaban! Gente que no comía, los homicidios…”, sostuvo Flor de la V.

Acto seguido, la conductora trazó un paralelismo con la presidencia de Mauricio Macri y fue implacable: "¿No lo criticaban a Macri porque a las siete de la tarde se iba a mirar Netflix? Porque decían que cortaba todo, pero entonces decís, bueno, al final era preferible que se fuera a mirar Netflix y que no estuviera putangueando en su despacho. Porque yo creo que un presidente en su despacho debe estar trabajando para mejorar la calidad de la vida de la gente. Eso es lo que me genera indignación. ¿Por qué no trabajaba? ¿Por qué no se ocupaba de las cosas?”.